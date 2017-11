Saisie d’armes et de fentanyl à Gatineau

Les policiers ont arrêté un homme de 29 ans chez qui ils ont trouvé de la drogue et des armes à feu, jeudi soir, à Gatineau.

C’est une information du public qui a mis les policiers sur la trace du suspect il y a quelques semaines.

Jeudi en soirée, les policiers du groupe tactique d’intervention ont investi la résidence de l’individu, située au 7, rue Fortin.

Sur place, les forces de l’ordre ont saisi deux armes à feu tronçonnées et chargées, des munitions, 5 ml de fentanyl, 269 comprimés de méthamphétamine et de petites quantités de cocaïne et de cannabis.

Le suspect appréhendé est bien connu des milieux policiers. Il faisait déjà l’objet d’une interdiction de posséder des armes à feu.

Il devait comparaître vendredi à Gatineau sous des accusations de possession d’armes prohibées et de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic.