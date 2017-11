«Shape of You» cinq fois millionnaire

Le succès «Shape of You» d’Ed Sheeran est la pièce qui a obtenu le plus de diffusion au cours de l’année 2017 selon une compilation effectuée par le magazine «Variety».

Le magazine américain a établi, avec le site spécialisé BuzzAngle Music, un top 30 des chansons qui ont été les plus diffusées, cette année, sur toutes les plateformes confondues.

Un palmarès bâti à partir de l’écoute de chansons et des vidéos en ligne, des ventes, des diffusions à la radio et des recherches effectuées sur le portail Shazam.

«Shape of You», qui domine ce palmarès, en date du 2 novembre, a été écouté 5 431 749 fois.

Le succès du chanteur et guitariste britannique, qui s’est arrêté au Centre Bell et au Centre Vidéotron, l’été dernier, est suivi par «Despacito» (Louis Fonsi, Daddy Yankee et Justin Bieber), «HUMBLE». (Kendrick Lamar), «That’s What I Like» (Bruno Mars) et «Congratulations» (Post Malone). Seuls les succès «Shape of You» et «Despacito» ont fracassé la barre des cinq millions d’écoutes.

DJ Khaled a placé deux pièces dans ce top 30 avec «I’m the One» (9e position et 3 294 231 écoutes) et «Wild Thoughts» (26e position et 2 116 759 écoutes).

Aussi au palmarès

Kendrick Lamar, qui a vu son spectacle être annulé au Centre Vidéotron en raison d’une intoxication alimentaire suspecte, se retrouve aussi dans ce palmarès à deux occasions avec «HUMBLE.» et «DNA» (22e position et 2 289 690 écoutes).

The Chainsmokers a aussi réussi ce fait d’armes avec «Something Just Like This» (13e position), une collaboration avec Coldplay et Paris (29e position). Tout comme Drake avec «Fake Love» (24e position) et «Passionfruit» (28e position), avec deux millions d’écoutes. On souligne aussi la présence de «Believer» (Imagine Dragons), «Bad and Boujee» (Migos), «It Ain’t Me» (Selena Gomez et Kygo) et «I Feel it Coming» (The Weeknd).

Les 5 chansons les plus écoutées en 2017

«Shape of You» – Ed Sheeran: 5 431 749

«Despacito» – Louis Fonsi, Daddy Yankee et Justin Bieber: 5 341 054

«HUMBLE.» – Kendrick Lamar: 4 426 608

«That's What I Like» – Bruno Mars: 3 917 978

«Congratulations» – Post Malone: 3 625 039