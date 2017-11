Trois-Rivières a en main les propositions pour son futur colisée

La Ville de Trois-Rivières a finalement reçu trois propositions d'entrepreneurs pré-qualifés pour la conception et la construction de son futur colisée d'une capacité de 5000 personnes.

La plus basse a été présentée par TEQ au montant de 56,7 millions de dollars. Le groupe Pomerleau suit de très près avec 56,9 millions de dollars et EBC avec 75,4 millions de dollars.

Le budget de la Ville pour cette réalisation avait été fixé à 54 millions de dollars. On explique toutefois qu'il est normal que cette limite soit dépassée étant donné que l'évaluation n'incluait pas les taxes ce qui a été pris en compte dans la valeur des soumissions.

Les propositions seront soumises à un comité indépendant de sélection.

Une recommandation sera faite par la suite au conseil municipal qui aura le dernier mot, sans doute au début de 2018.

«On n'est pas dans une course contre la montre, a expliqué Yvan Toutant le porte-parole de Trois-Rivières. On va vérifier les trois soumissions. On va regarder s'ils ont répondu, si elles sont valides en fonction de ce qu'on avait demandé dans les plans et devis. Lorsque l'analyse sera faite, il y aura une recommandation au conseil de Ville.»

Le projet de construction d'un nouveau colisée à Trois-Rivières est sur la table depuis 2008. Six fois son emplacement a été changé. Québec fournira une aide de 26,8 millions de dollars.