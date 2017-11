Uma Thurman dénonce Harvey Weinstein

Uma Thurman a joué dans Pulp Fiction et Kill Bill, tous deux produits par l'ancienne maison de production d’Harvey Weinstein, The Weinstein Company, mais elle était jusqu’à présent restée silencieuse sur les accusations portées contre le réalisateur.

Elle avait notamment déclaré être trop « en colère » pour parler sereinement et attendait le bon moment. Ce moment est venu le jour de Thanksgiving.

À côté d'une image d'elle-même dans Kill Bill, elle a écrit : « Je suis reconnaissante aujourd'hui, d'être en vie, pour tous ceux que j'aime, et pour tous ceux qui ont le courage de défendre les autres. J'étais en colère récemment, et j'ai de bonnes raisons, #metoo, au cas où ça ne se verrait pas à ma tête, je pense qu'il est important de prendre son temps, d’être juste, d’être exact, alors ... Joyeux Thanksgiving à tous! Sauf toi, Harvey, et tous tes horribles conspirateurs, je suis contente que ça bouge lentement - Tu ne mérites pas une balle - Restez à l'écoute. Uma Thurman ».

Le fait que la star ait utilisé le mot-clic #metoo suggère qu'elle a peut-être elle aussi été victime d’agression de la part d’Harvey Weinstein. Les fans ont interprété son texte comme une promesse qu'elle allait rendre publique son histoire dans un proche avenir.

Uma Thurman a déjà été approchée à propos du scandale en octobre dernier, elle avait alors déclaré à Access Hollywood : « Je n'ai rien de net et précis à vous dire parce que j'ai appris que quand je parle sous le coup de la colère, je regrette la façon dont je me suis exprimée, alors j'attends de me sentir moins en colère et quand je serai prête, je dirai ce que j'ai à dire ».

Daryl Hannah, sa camarade de Kill Bill, fait partie de celles qui accusent Harvey Weinstein d’agression sexuelle, prétendant qu'une fois, elle avait dû se barricader dans sa chambre d'hôtel pour l'empêcher d’entrer.

Le producteur déchu fait actuellement l'objet d'une enquête policière à New York, à Los Angeles et à Londres. Il a fermement nié toutes les accusations de rapports sexuels non consentis.