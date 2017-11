«Un grand manque de sensibilité», selon la ministre Montpetit

La ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, Marie Montpetit, déplore le silence d’Adidas à la suite de la controverse linguistique qui a touchée l’entreprise à Montréal cette semaine.

«Pas de son, pas de lumière de l’entreprise, c’est un grand manque de sensibilité par rapport au fait qu’on est dans une métropole francophone. Le fait que l’entreprise ne réagisse pas est beaucoup plus déplorable que l’événement en tant que tel», a-t-elle souligné en entre à Mario Dumont.

À lire également:

Les propos du gérant du magasin Adidas continuent de faire réagir

Usage du français dans les commerces: les Québécois résignés

Elle ne croit toutefois pas que l’incident qui s’est produit à la succursale de la rue Sainte-Catherine plus tôt cette semaine, reflète un problème plus généralisé dans la métropole.

«C’est important de répéter le message régulièrement et on va le faire spécifiquement dans le cas d’Adidas, pour réitérer qu’on est dans une métropole francophone et que par respect pour les gens de Montréal, ils doivent faire preuve de vigilance par rapport à ça.»

La ministre Montpetit a aussi abordé la question avec le président et chef de la direction de la Chambre de commerce de Montréal métropolitain, Michel Leblanc, pour que le message soit entendu dans le milieu des commerces montréalais.

«Il y en a qui le font très bien, d’autres, on est encore au «hi-bonjour» qui devient presque un tic langagier», déplore la ministre Montpetit.