Un photographe montre l'humanité des espèces menacées

Que ce soit le tamarin bicolore du Brésil mis en danger par l'urbanisation, ou les pangolins chassés pour leurs écailles, les espèces animales les plus rares sont menacées d'extinction par l'homme, comme le montre le nouveau livre du photographe Tim Flach, «Endangered».

«La plupart des changements dans le passé ont été causés par la nature, mais maintenant il semblerait que ce soit nous qui les causions», a expliqué à l'AFP le Britannique de 59 ans.

«Ma vraie question est la suivante: "Pourquoi je fais ça? Pourquoi je prends une photo du dernier rhinocéros blanc mâle?" La question c'est de comprendre comment on en est arrivé là».

Des coraux, des insectes ou encore de rares amphibiens se retrouvent à côté des mammifères menacés d'extinction les plus célèbres comme les ours polaires dans ce livre de 150 photos.

Tim Flach, connu pour ses photos stylisées d'animaux ou de chiens, parvient à capturer sur ces animaux des expressions que l'on jurerait être humaines.

La couverture de l'ouvrage montre ainsi un lémurien, un Sifaka couronné, assis, les bras croisés autour de ses jambes, les yeux grands ouverts semblants être remplis d'étonnement.

Tim Flach utilise souvent une toile de fond en velours noir et réussit à faire ressortir de précieux détails, comme les douces nuances orange de la fourrure du lémurien, grâce à son travail sur les lumières.

Durant l'été, il a fait une randonnée autour de la mer Caspienne et s'est caché dans «un trou infesté de mouches» pour trouver un saïga, une antilope qui cohabitait avec les mammouths il y a des milliers d'années, mais pourrait bientôt disparaitre de la surface de la Terre à cause du braconnage.

Pendant les deux années de travail nécessaires pour la conception du livre, il s'est également retrouvé nez à nez avec le dernier rhinocéros blanc mâle et a nagé avec un grand requin blanc au large des Galapagos.

Avec toujours le même but: transmettre aux lecteurs sa passion pour la vie sauvage.

«Si on sent concerné par un sujet, alors il est plus probable qu'on agisse», résume-t-il.