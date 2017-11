Une super-clinique obligée de barrer ses portes

Depuis le début du mois, la super-clinique MaClinique Lebourgneuf ferme à l’occasion «temporairement» les portes de son urgence mineure – là où elle accueille les patients orphelins, notamment – quand le délai d’attente pour être évalué par une infirmière dépasse les deux heures.

Vers 9 h 30 jeudi, Hugo, un père de famille de Québec dont nous tairons le nom de famille à sa demande, est resté bouche bée quand il s’est buté à des portes barrées à l’entrée de l’urgence mineure de la super-clinique du boulevard Lebourgneuf, à Québec, pour aller y rejoindre sa conjointe qui, elle, s’était inscrite à l’accueil vers 8 h 45.

Noir sur blanc, sur une petite affiche, il était écrit : «Fermé temporairement. Délai d’attente trop long.»

«Je voyais le monde revirer de bord pis dire: ‘’Je vais aller à l’hôpital’’», raconte l’homme, qui estime avoir vu «une bonne vingtaine de personnes par heure» rebrousser chemin, avant que les portes ne soient rouvertes deux heures plus tard.

Longue attente, malgré tout

«Ce que je ne comprends pas, c’est qu’il y a 20 patients maximum dans la salle d’attente. Ça n’appelle personne, on se demande: ils sont où les infirmières, les médecins ?», déplore Hugo, dont la conjointe a vu un médecin six heures après son arrivée.

Le couple n’était pas le seul dans cette situation. Un homme, rapporte-t-il, est sorti en colère d’un bureau de médecin, où il attendait avec sa femme un médecin depuis... 50 minutes.

«C’est pire que pire. Je regrette. Et ma blonde regrette de ne pas être allée à l’urgence», affirme celui qui s’était fait conseiller par Info-Santé (811) de se rendre à la super-clinique, après avoir été incapable d’obtenir un rendez-vous rapidement avec son médecin de famille.

«Pourquoi font-ils ça ? Est-ce que c’est pour ne pas nuire à leurs statistiques de délais ?», se questionne l’homme.

Une solution «novatrice»

À la tête de la super-clinique, Dre Chantal Guimont explique que la fermeture «temporaire» des portes, qui survient «plus d’une fois par semaine» depuis trois semaines, est une solution «novatrice» à l’essai «pour le bien-être des patients», alors que les délais d’attente pour passer par le triage sont parfois «inacceptables», en raison d’une trop grande affluence.

«Ça n’empêchera jamais quelqu’un qui a un besoin urgent de rentrer. Si la personne fait un signe à la commis, on va lui ouvrir la porte», soutient-elle, insistant sur le fait qu’une autre porte, située sur le côté, n’est jamais barrée.

«Ça ne se fait pas de gaieté de cœur. Mais si on ne le fait pas, les gens vont rentrer et ils vont aller attendre quatre, cinq ou six heures avant d’avoir une évaluation initiale par une infirmière. Trouvez-vous ça mieux ?», argue Dre Guimont, estimant que c’est de donner de «faux espoirs» aux patients que de les inscrire dans un tel contexte.

«Vous seriez surprise de voir la quantité d’individus qui, quand ils voient ça, lèvent les épaules [...] et s’en vont magasiner», ajoute Dre Guimont, qui refuse que MaClinique devienne «une énième salle d’attente» à Québec.

Pas un manque de médecins, dit Dre Guimont

Ce n’est pas un manque d’effectifs médicaux qui explique les longs délais d’attente à MaClinique, assure Dre Chantal Guimont, coassociée de la super-clinique.

«Il y a un manque de ressources au point de vue de la santé dans la région. Ça, c’est d’une évidence incroyable», affirme dans un premier temps Dre Guimont.

«Il ne manque pas de médecins à la clinique, on est corrects, dit-elle. On a de la place pour en avoir d’autres, mais on n’ira pas crier au loup qu’on manque de médecins.»

Dre Guimont pointe davantage « le besoin énorme de la population actuel qui est plus grand que l’offre » et le manque de connaissances et d’informations fournies aux Québécois.

«Il y a trop de gens qui ne savent pas assez bien quand consulter, et ce n’est aucunement une critique, c’est un constat», indique-t-elle.

Elle rapporte également qu’il y a autant de patients orphelins que de patients qui ont un médecin de famille dans un autre GMF qui se présentent à l’urgence mineure chaque jour.

«Ils disent qu’ils n’ont pas pu voir leur médecin. [...] Mais plusieurs fois, quand nous, on essaie avec eux de leur avoir un rendez-vous avec leur médecin de famille, on réussit», soutient-elle.

Éviter l’attente

En attendant, la super-clinique doit trouver des solutions «qui ne nous plaisent pas», plaide-t-elle, telle la fermeture «temporaire» des portes de l’urgence mineure certaines journées.

«Si on ne met pas en place des mesures, on va se retrouver à 9 h 30 le matin avec plein plein de gens assis, qui vont attendre jusqu’à 22 h avant d’être vus. C’est ça qui va arriver si on laisse les choses aller... Est-ce que c’est ça que la population veut ?» dit-elle, expliquant avoir notamment instauré récemment un système de coupons qui permet aux patients, lorsque c’est sécuritaire, de revenir à une heure déterminée pour rencontrer un médecin, après avoir été évalués par une infirmière.

Portes verrouillées

Par ailleurs, Dre Guimont confirme que les portes de l’urgence mineure sont verrouillées, accompagnées d’un mot explicatif, quand le nombre maximal de patients pour la journée a été atteint.

La décision a été prise après que des événements «déplorables» se sont déroulés à l’accueil, a-t-elle mentionné, sans vouloir commenter davantage.

La super-clinique MaClinique Lebourgneuf

• Première super-clinique à Québec, ouverte en mai dernier

• Possède une urgence mineure au rez-de-chaussée, accessible à tous, et un GMF au deuxième étage, réservé aux patients inscrits

• Ouverte 7 jours sur 7, de 8 h à 22 h

• Reçoit un soutien financier gouvernemental récurrent de 82 867 $

Doit répondre à différents critères du modèle de super-clinique, dont :

• Offrir au moins 20 000 consultations par an

• Être accessible au moins 84 heures par semaine

Objectif des super-cliniques: améliorer l’accès aux services de première ligne en offrant une autre option à l’urgence.