Karine Dufour n’arrive pas à croire qu’elle ne verra plus jamais son petit frère, Simon, qui s’est enlevé la vie en se jetant devant un train à Saint-Bruno-de-Montarville jeudi matin.

«C’est un choc. C’est irréel. C’est un cauchemar, un mauvais rêve», a-t-elle expliqué en entrevue à TVA Nouvelles.

Mme Dufour a partagé un message très touchant sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à son frère de 15 ans et parler de l’intimidation dont ce dernier était victime.

Selon elle, il ne fait pas de doute que l’intimidation est à l’origine du suicide de l’adolescent qui avait fait part de ses idées noires à ses amis.

«Il n’y a pas eu d’intimidation physique. C’était plutôt des mots que tout le monde utilise sans penser que cela peut avoir des conséquences. "T’es bien niaiseux" ou "t’es fatigant, arrête", tu te dis que c’est futile, mais quand tu l’entends 200 fois par jour, ça n’est plus futile», a-t-elle expliqué.

Dans sa publication publiée vendredi sur Facebook et partagée près de 20 000 fois en 24 heures, elle implore donc les jeunes victimes d’intimidation à parler, aux témoins de dénoncer et à tous d’être à l’écoute des victimes.

«J’aurais aimé ça être capable de lui dire que moi aussi je l’ai vécu (l’intimidation, NLDR). J’aurais aimé ça qu’il comprenne que ça passe, qu’à un moment donné on développe une maturité qui nous permet de nous en "foutre" pour vrai», a confié Karine Dufour.

La famille de Simon assure que l’École secondaire André-Laurendeau que le jeune garçon fréquentait était au courant de ses problèmes.

Ses parents auraient rencontré les responsables de l’établissement à deux reprises quand il était en secondaire 1 et aussi l’an dernier alors qu’il était en secondaire 3.

Mais tout semblait s’être amélioré et l’adolescent rencontrait régulièrement une travailleuse sociale.

Ses parents doivent rencontrer des membres de la direction de l’école en début de semaine pour faire le point.

Un ado sur trois intimidé à l’école

Au Québec, au moins un adolescent sur trois dit avoir déjà été victime d’intimidation à l’école.

Le risque de penser au suicide est multiplié par cinq pour ceux qui en ont subi pendant deux ans.

Le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, estime qu’il faut redoubler d’efforts dans ce domaine.

«On en parle comme on n’en a jamais parlé. Mais il faut faire encore davantage vraisemblablement. On ne peut pas tout prévenir bien entendu, mais on peut travailler mieux», a-t-il dit.

Le président de la Fondation Jasmin Roy assure lui aussi que plus de choses peuvent être faites.

«Moi, ce que je veux entendre, c'est: "voici ce qu'on a fait pour changer les comportements des enfants qui avaient des comportements inadéquats ou des adolescents et voici ce qu'on met en place au niveau émotionnel et relationnel". Parce que c'est la base», a fait savoir Jasmin Roy à TVA Nouvelles.

*Si vous avez besoin d’aide. Si vous êtes inquiet pour un proche, ou si vous êtes une personne endeuillée par suicide, composez le 1 866 APPELLE (277-3553) partout au Québec*