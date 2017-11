Des dossiers médicaux de séropositifs aux poubelles

Des centaines de documents contenant des renseignements personnels, dont des informations médicales et des numéros d’assurance sociale, ont simplement été laissés à la rue par un organisme d’aide aux personnes séropositives qui venait de fermer ses portes.

«Je ne comprends pas comment ça se fait que vous m’appeliez. Comment avez-vous eu mon numéro?» s’exclame Michel Boucher.

Le numéro de téléphone, l’adresse et le dossier médical de ce Montréalais qui vit avec le VIH depuis plus de 30 ans figuraient dans une pile de documents abandonnés dans une poubelle ouverte, rue Panet, au centre-ville, et donc, accessibles aux passants.

À la vue de tous

«Je tombe des nues. Ils n’auraient jamais dû laisser ça comme ça dans la rue. Ils auraient dû les détruire, c’était la chose à faire», estime M. Boucher, qui a accepté d’être nommé puisqu’il dit assumer sa condition.

Il explique avoir fait appel à la Fondation d’aide directe SIDA Montréal (FADSM) en 1996 afin de recevoir de l’aide alimentaire. La liste des produits reçus à l’époque figure d’ailleurs dans les dossiers abandonnés et récupérés par «Le Journal de Montréal» après qu’il fut alerté par un citoyen inquiet.

Un autre ancien bénéficiaire de l’organisme, qui préfère ne pas être identifié puisqu’il est séropositif, a confirmé qu’il a bel et bien fait appel à l’organisme vers la fin des années 1990. Lorsqu’on lui a indiqué que son dossier traînait à la rue, il s’est dit estomaqué d’apprendre que des informations sur son état de santé et son numéro de téléphone ont pu être laissées à la vue de tous.

En bordure d’un parc

Près de 2000 personnes touchées par le VIH auraient obtenu de l’aide auprès de l’organisme lors de son ouverture en 1991, selon un article du magazine «Fugues».

Tout semble indiquer que plusieurs bacs et sacs de paperasse contenant des informations très sensibles ont été jetés négligemment après que l’organisme eut mis la clé sous la porte en août dernier.

Les documents auraient été déposés dans des poubelles en bordure d’un parc de l’autre côté de la rue où étaient situés les locaux de l’organisme, selon un résident de l’arrondissement de Ville-Marie qui en a récupéré une partie.

Outre des dossiers d’usagers et des photos de bénéficiaires, on y retrouve aussi des numéros d’assurance sociale (NAS) d’employés et des listes de donateurs.

La FASDM a officiellement fermé les livres le 31 août après plus de 25 années d’existence.

Au moment de vider des classeurs, un employé aurait omis de détruire des documents très intimes, admet l’ex-directeur général de l’organisme, Claude Langlois.

«Erreur humain»

«Ils se sont retrouvés là par erreur, c’est une erreur humaine», explique-t-il.

Le nombre d’employés dont les informations personnelles auraient pu être compromises est toutefois limité selon lui.

Selon le registre des entreprises, la FADSM employait entre un et cinq employés par année.

M. Langlois soutient que les documents qui ont été jetés sans être déchiquetés sont peu nombreux, mais avoue ne pas savoir combien d’entre eux pourraient avoir été laissés tels quels dans la rue.

«Qu’est-ce que tu veux [...] on ne pouvait pas tout déchiqueter, on n’avait pas les moyens de faire venir une compagnie [...]. On n’est pas une multinationale», indique M. Langlois.

Il a aussi demandé de récupérer les documents pour en disposer correctement.

Ils sont à la merci des fraudeurs

Les personnes dont les informations personnelles se sont retrouvées à la rue auraient facilement pu être victimes de fraudeurs, estime un avocat spécialisé dans la protection des renseignements personnels.

Imran Ahmad juge le geste de l’organisme très grave. «Quand on regarde la qualité de ces renseignements personnels, quand on regarde les différentes lois, ce sont des informations financières et des renseignements liés à la santé qui sont considérés comme très sensibles», explique Me Ahmad.

«Même si l’organisme n’existe plus, ses responsables ont quand même une obligation juridique de détruire des renseignements dont ils n’ont plus besoin», explique l’avocat du cabinet Miller Thomson LLP.

Rendre de telles informations accessibles dans la rue, c’est mettre les gens à la merci des fraudeurs, insiste-t-il.

«Avec ces renseignements, je peux prendre ces informations et ouvrir un nouveau compte pour obtenir un cellulaire, par exemple», illustre Me Ahmad.

Recours possibles

Il conseille aux personnes qui ont confié des informations sensibles à la Fondation d’aide directe SIDA Montréal d’appeler leurs banques pour s’assurer qu’il n’y a pas eu de transactions suspectes sur leurs comptes.

Des recours auprès de la Commission d’accès à l’information du Québec pourraient être engagés par les personnes touchées, même si aucune d’entre elles ne se fait réellement frauder, ajoute-t-il.

«Le simple acte de n’avoir pas sécurisé ou détruit ou retourné ces informations est un problème», explique Me Ahmad.