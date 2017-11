Elle a dépouillé de 54 000 $ une octogénaire

Une préposée aux soins à domicile a reconnu s’être offert du luxe, dont une Mercedes et des bijoux dispendieux, en dépouillant de 54 000 $ une octogénaire malade dont elle devait s’occuper.

À l’été 2015, Nancy O’Donoughue a soutiré pas moins de 36 000 $ en deux mois du compte bancaire d’une aînée atteinte de la maladie d’Alzheimer dont elle prenait soin. Elle a notamment dépensé plus de 18 000 $ en achats de luxe. Elle a aussi effectué des avances d’argent pour 18 000 $, peut-on lire dans le résumé conjoint des faits, déposé au dossier de la cour.

La femme de 37 ans a décidé de plaider coupable à une accusation de fraude au début de la semaine, au moment même où son procès devait s’ouvrir, au palais de justice de Longueuil.

À l’époque des faits, elle travaillait comme préposée d’aide à domicile pour la compagnie Coop Rive-Sud. La victime, une femme de 82 ans, était alors sous tutelle. Mme O’Donoughue a profité d’un long séjour à l’extérieur du pays de la tutrice et curatrice de l’aînée pour la dépouiller.

Grâce aux caméras de surveillance des guichets automatiques, les limiers ont identifié l’accusée comme étant la voleuse. Après son arrestation, en septembre 2015, elle s’est défendue d’avoir volé celle qui a été sa cliente pendant un an.

«Gâte-toi»

«J’ai jamais volé cette dame. Quand j’allais faire ses commissions, elle me disait: “Gâte-toi ! Tu peux aller magasiner, dépenser un peu. Je suis vieille, je n’ai pas d’enfants”», a résumé le procureur de la Couronne, Me Simon Lacoste, en rapportant les paroles de l’accusée.

Mme O’Donoughue a ainsi pris au mot l’offre sa cliente et a profité de sa générosité. Elle s’est notamment procuré une Mercedes C250 noire 2010 via une compagnie de location, en remettant un premier paiement de 3000 $. Elle s’est également acheté un téléviseur, un lecteur de DVD et du matériel de camping.

Son goût du luxe l’a aussi poussée à s’offrir pour 2500 $ de bijoux en or, soit un collier, des bracelets et une montre. Les policiers ont découvert 4000 $ en coupures de 20 $ dans un coffret de sûreté à la banque, ouvert la journée même où elle a annoncé sa démission en laissant un message sur la boîte vocale de son patron.

Aveuglement volontaire

Parce que même si l’aînée consentait à ce que la préposée «se gâte», son état de santé mentale affaibli ne lui permettait pas de donner son autorisation de façon éclairée.

«Pour l’accusée, c’est une forme d’aveuglement volontaire», a expliqué en cour son avocat, Me François La Haye.

Une politique de sa compagnie, connue de l’accusée, lui interdisait d’ailleurs de recevoir tout cadeau, don ou pourboire de la part des clients, a aussi fait valoir Me Lacoste.