Elle aura un nouveau fauteuil adapté gratuitement

Une vague de solidarité a déferlé vers Verdun vendredi, après la diffusion d’un reportage du «Journal de Montréal» concernant le vol du fauteuil roulant d’une ado handicapée. Résultat: elle obtiendra gratuitement un nouveau fauteuil adapté à ses besoins.

«Je ne m’attendais pas à ça. Je voulais juste ravoir ma chaise. Ça me fait vraiment quelque chose», souffle Daphné Bernier Christophe.

Vendredi, «Le Journal de Montréal» a relaté la mésaventure qu’a vécue l’adolescente de 15 ans.

Daphné s’est fait voler son fauteuil roulant manuel devant sa résidence de Verdun pendant son heure de dîner, mardi. Le fauteuil, d’une valeur de 3000 $, qui était adapté aux besoins de l’adolescente, était pourtant attaché à une clôture avec un cadenas en forme de U.

Daphné est née avec un spina-bifida et ne sent pas ses jambes. À cause de cette malformation de la colonne vertébrale, elle a besoin de son fauteuil roulant pour se déplacer hors de chez elle.

Confinée dans son logement depuis le vol de son précieux fauteuil, l’ado a manqué deux jours d’école.

Liane Christophe a fait des pieds et des mains pour retrouver la chaise de sa fille, en vain.

Fauteuil prêté

La mère de famille avait écrit de nombreux messages sur les réseaux sociaux, si bien qu’au moment de la publication du reportage du vendredi matin, un bon Samaritain lui avait déjà prêté un autre fauteuil roulant temporairement.

Un geste qui a ému Daphné aux larmes. «Je suis tout de suite allée promener le chien dehors avec mon copain», dit-elle.

Elle pourra utiliser ce fauteuil pour se rendre à l’école la semaine prochaine.

Le vol de son fauteuil ne sera bientôt qu’un mauvais souvenir pour l’adolescente, car de nombreuses personnes ont contacté «Le Journal de Montréal» pour l’aider à obtenir une nouvelle chaise adaptée.

Le président de Ferrari Maserati Québec, Umberto Bonfa, a été le premier à se manifester.

«J’ai lu ça en prenant mon café et j’ai dit à mon assistante: “Trouve-la, il faut faire ce qu’on peut pour l’aider”», relate-t-il.

«Ça m’a touché. Au lieu de faire la file pour acheter une télé, on va aider une adolescente à ravoir une chaise pour qu’elle puisse tourner la page», dit-il.

«Mauve Ferrari»

La compagnie Motion Composites, qui avait fabriqué la chaise que Daphné s’est fait dérober, a aussi proposé de l’aider.

«On est une entreprise de 100 employés qui fait des fauteuils à la main, avec sueur et passion. On a pris ça personnel, le vol, ça nous a touchés. Si on l’avait su avant, on l’aurait appelé dans la seconde», insiste Steve Melançon, responsable des communications.

L’entreprise basée à Saint-Roch-de-l’Achigan et Ferrari Maserati Québec ont donc décidé de s’unir pour que Daphné retrouve sa mobilité le plus rapidement possible.

«On pourrait même lui peinturer “mauve Ferrari” si elle veut», souligne M. Melançon en riant.

«C’est super. C’est vraiment super», a réagi Daphné, un trémolo dans la voix.