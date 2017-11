Grève à prévoir pour 6000 travailleurs de l’entretien ménager

À moins d’une entente d’ici-là, près de 6000 travailleurs de l’entretien ménager seront en grève, dès mardi, a confirmé le syndicat des préposés à l’entretien ménager dans les édifices publics, par communiqué.

Face à l'impasse aux tables de négociation, l'Union des employés et employées de service, section locale 800 (UES 800) a lancé un ultimatum à la partie patronale afin de renouveler la convention collective de plus de 6000 travailleurs et travailleuses œuvrant sur un territoire allant de Gatineau à Trois-Rivières en passant par Montréal.

«Les conditions de travail sont extrêmement difficiles. Nous souhaitons aborder dès demain les enjeux monétaires soit des hausses salariales, l'ajout de congés et de vacances, la bonification des congés de maladie, des primes de quart ainsi qu'une clause remorque sur les augmentations du salaire minimum sont exigés afin de rétablir des conditions de travail justes», a indiqué Raymond Larcher, président de l'UES 800, dans un communiqué, vendredi.

Malgré «des discussions qui progressent », le syndicat a indiqué qu’une grève générale illimitée sera déclenchée mardi à 23 h 59, si aucune entente de principe sur les clauses normatives et monétaires n’intervient d’ici là.