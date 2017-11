Jour de manifestations à Québec

Les yeux sont tournés vers la colline parlementaire à Québec où des tenants de la droite identitaire et des contre-manifestants antifascistes ont prévu de se rassembler samedi.

Les membres de La Meute et de Storm Alliance ont commencé à converger au parc de l’Amérique française, près du Grand théâtre de Québec, où ils prévoient réunir plus de 1000 personnes. Les deux groupes affirment protester contre le forum sur la diversité et le projet de loi sur la neutralité religieuse du gouvernement Couillard.

Les participants doivent prendre la rue vers midi pour une marche de deux heures.

«On est pas ici pour faire de la casse, on est des citoyens respectueux des lois et on vient s’exprimer librement», a mentionné le porte-parole de La Meute, Sylvain Brouillette. Si jamais on est attaqué, on va se défendre, mais on ne pense pas se rendre là», a-t-il prévenu.

Devant l’Assemblée nationale

Pour leur part, les contre-manifestants ont annoncé leur présence face à l’Assemblée nationale pour dénoncer le «racisme» et la présence de groupes identitaires dans les rues de Québec. Plusieurs participants issus de divers groupes antiracistes et antifascistes de Montréal sont attendus.

Un premier groupe d’une cinquantaine de personnes a manifesté bruyamment, vendredi soir, près du congrès libéral. L’escouade antiémeute ne leur a toutefois laissé aucune marge de manoeuvre et l’événement s’est terminé sans incident.

Présence policière accrue

La police de Québec est présente depuis tôt ce matin sur le terrain pour effectuer des vérifications et faire de la surveillance dans les secteurs stratégiques où se rassembleront les manifestants.

L’Unité du maintien et du rétablissement de l’ordre (escouade antiémeute) a été demandée en assistance.

Les autorités recommandent aux automobilistes d’éviter un large secteur allant du parc de l’Amérique française aux jardins de l’Assemblée nationale, et de la rue Saint-Jean aux plaines d’Abraham, où la présence de manifestants pourrait causer des entraves à la circulation.

Le Centre des congrès de Québec, où se réunissent pour une deuxième journée les membres du Parti libéral du Québec, fait également l’objet d’une étroite surveillance policière.

Le 20 août dernier, des manifestations similaires avaient provoqué des heurts entre les manifestants antifascistes et les forces de l’ordre, donnant lieu à des scènes de vandalisme et de violence. Les membres de La Meute avaient été forcés de se retrancher dans un stationnement pendant des heures, avant de marcher dans le silence en fin de journée.