1 000 emplois à combler chez Bombardier

Les gens se sont déplacés par centaine pour décrocher un des mille postes disponibles chez l’entreprise Bombardier qui tenait une journée de recrutement.

Ils sont arrivés très tôt, certains même à six heures du matin, au centre de finition de Bombardier qui annonçait qu'il y aura 1 000 postes à combler au cours des 18 prochains mois.

Tout cela pour accélérer le rythme de production de l'avion Global 7000, qui devrait commencer à être livré aux clients au milieu de l'année 2018.

«On a besoin de rembourreurs, d'ébénistes, d'ingénieurs de soutien à la production, de peintres et aussi de superviseurs. Donc, on est en train d'embaucher dans toute la gamme de travail en aéronautique et de finition en avions d'affaires», explique le responsable des communications chez Bombardier Avions d’affaires, Mark Masluch.

Plusieurs ont patienté pendant des heures, parfois sous la pluie, pour avoir leur chance de peut-être faire partie de l'équipe.

Pour certains, ça représente une belle opportunité, un meilleur salaire, parfois de meilleures conditions également. Il y a même rencontré des retraités qui seraient prêts à retourner sur le marché du travail.

«J’espère me trouver un emploi en aviation, dans le métier ou j'étais avant. J'ai tout le temps travaillé pour les produits de Bombardier, alors j'aimerais retourner avec les mêmes produits.», explique une femme qui était sur place.

«J'ai un ami qui travaille chez Bombardier depuis 31 ans, alors il m'a conseillé de passer. Ça donne la chance au monde de se présenter, puis de parler de leurs expériences, de leurs qualités pour des emplois. Puis, ça donne la chance à Bombardier d'engager du bon monde, là», ajoute un homme qui espérait également s’y trouver un emploi.

La foire à l'emploi se déroulait jusqu'à 15 heures, samedi, au centre de finition de Bombardier.

- D'après le reportage de Kariane Bourassa