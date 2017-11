Lancement de la campagne Mémo-mamo

Elles seront 26 000 femmes canadiennes à recevoir un diagnostic de cancer du sein cette année. La Société canadienne du cancer a lancé samedi sa campagne Mémo-mamo pour sensibiliser les femmes aux tests de dépistage.

«Tu tombes à terre, tu penses que tu vas mourir», lance la survivante du cancer depuis bientôt 7 ans, Brigitte Labé.

«Dès ma première mammographie, les médecins ont détecté une tumeur et il y avait des ganglions qui étaient atteints», explique la survivante depuis 11 ans, Suzie Lamoureux.

Suzie Lamoureux et Brigitte Labé sont toutes les deux des survivantes du cancer du sein. La forme de cancer la plus répandue chez la femme au Canada. Aujourd’hui, elles sont plusieurs à avoir uni leurs voix pour inciter les Québécoises âgées de 50 à 69 ans à passer une mammographie.

«Le chirurgien quand il m'a ausculté, il a dit: à s'est vrai! Elle n'est pas palpable votre tumeur! Mais elle était quand même grosse», souligne madame Lamoureux.

«C'est ça que la mammographie est capable de détecter, une bosse plus petite qu'un pois vert, alors qu'un auto-examen ne peut pas le détecter. En général, lorsqu'on sent une masse, elle est rendue beaucoup plus grosse, puis c'est déjà un peu tard», indique la porte-parole de la campagne Mémo-mamo de la Société canadienne du Cancer et humoriste, Lise Dion.

Les dernières données révèlent, qu'en moyenne chaque jour, 72 Canadiennes recevront un diagnostic et 14 mourront d'un cancer du sein. Des chiffres alarmants, pourtant plusieurs craignent de passer les tests.

«C'est beaucoup moins douloureux qu'autrefois! Les appareils sont nettement plus performants, le personnel mieux formé, de telles sortes, que ces cliniques-là que vous avez en référence sur le papier d'invitation, sont des cliniques qui sont validées», explique la médecin spécialiste en santé des femmes, Dre Christine Laberge.

Le moyen le plus efficace

La mammographie demeure à ce jour, le moyen le plus efficace pour détecter de façon précoce le cancer du sein. On utilise ce type de machine pour passer l'examen, qui dure quelques minutes.

«La prescription par la poste, le gouvernement ne l'envoie plus lorsque vous avez plus de 69 ans, mais il faut l'a demander à votre médecin! Vous devez passer une mammographie. Le cancer n'a pas d'âge», lance Brigitte Labé.

8 cancers sur 10 touchent les femmes de 50 ans et plus et une Canadienne sur 8 sera atteinte au cours de sa vie. Chacune des personnalités publiques qui se sont réunies a vécu la maladie de près ou de loin.

«Les seins pour une femme c'est comme la maternité, la féminité et moi ma mère a eu le cancer du sein, mais ça s'est bien terminé. J'ai toujours eu peur de ça», souligne Lise Dion.

«J'ai perdu deux grandes amies du cancer du sein et je n’aimerais pas ça en perdre d'autre, surtout si vous avez la prescription», témoigne l'animatrice, Marie-Claude Barrette.

Suzie Lamoureux est catégorique; «Vaut mieux avoir mal trente secondes qu'être malade 10 ans!»