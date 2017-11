L’avocat Marc-Antoine Cloutier nommé négociateur en chef

Marc-Antoine Cloutier, avocat associé chez Deveau Avocats, a été nommé négociateur en chef par le Comité provincial de concertation et de développement de l'industrie du taxi (CPCDIT), a annoncé l’organisation samedi.

Le CPCDIT a précisé par communiqué que Me Cloutier sera à la fois procureur des chauffeurs et propriétaires de permis de taxi, porte-parole d'un front large et uni de l'industrie et interlocuteur auprès du gouvernement.

«Il nous faut trouver un nouveau cadre légal qui redéfinisse les droits et les responsabilités des intervenants de l'industrie du taxi, qui corrige les erreurs du passé et qui assure un service efficace et sécuritaire pour tous les passagers», a indiqué Me Cloutier dans le communiqué.

«La question fondamentale de cette négociation est celle de l'équité envers tous les intervenants de l'industrie du taxi», a dit Serge Leblanc, président du CPCDIT.

Soulignons que l’industrie du taxi a porté en appel vendredi la décision de la Cour supérieure qui a approuvé la création d'un projet pilote pour les services d’Uber.

«Le cadre actuel est inacceptable pour les chauffeurs, les propriétaires de permis ou les entreprises de taxi en ce qu'il est totalement inéquitable, a dit Me Cloutier. Nous devons continuer d'exercer nos droits par tous les moyens à notre disposition, le jugement de première instance comportant des erreurs que nous jugeons déterminantes. De là émane notre souhait que la Cour d'appel revoit le tout, notamment puisque la Cour a refusé d'analyser l'absence d'équité du projet pilote au moment de sa mise en œuvre. Dans tous les cas, même en cas de victoire, d'autres problématiques demeureront bien vivantes, dont la question de la valeur des permis et l'encadrement de nouveaux joueurs.»