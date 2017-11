Le sort de l’Hôtel-Dieu de Québec bientôt fixé

Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, promet que la nouvelle vocation de l’Hôtel-Dieu de Québec sera connue d’ici les prochaines élections générales.

C’est du moins ce qu’a assuré le ministre de la Santé, après que des militants libéraux de la Capitale-Nationale aient déposé, lors du congrès de leur parti, une résolution rappelant l’importance historique de l’établissement fondé en 1639.

Pratiquement l’ensemble des opérations et des ressources de l’Hôtel-Dieu de Québec seront relocalisées ailleurs une fois la construction du mégahôpital du CHU de Québec complétée sur le site de l’hôpital de l’Enfant-Jésus. Une première phase du nouveau complexe hospitalier doit être livrée en 2020.

Considérant le nombre d’hôpitaux situés à proximité du Vieux-Québec, le ministre Barrette ne s’en fait pas trop avec la disparition de l’urgence située dans le Vieux-Québec.

Les discussions et la réflexion visant à identifier la vocation future du bâtiment se poursuivent. Chose certaine, ce sera « une vocation de santé, ça ne sera pas un immeuble à condos », a assuré le Dr Barrette.

«Les religieuses par exemple souhaitent avoir une activité de type soins palliatifs, longue durée, c’est quelque chose de très facilement faisable. [...] On pourrait très bien pouvoir utiliser l’Hôtel-Dieu tel qu’il existe aujourd’hui sans rénovations et en faire un centre de chirurgie d’un jour, par exemple ou un centre d’endoscopie, et ainsi de suite.»

«C’est normal que les gens s’interrogent à ce qu’on va faire avec l’Hôtel-Dieu», a commenté le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Sébastien Proulx.

«Il faut trouver une nouvelle vocation à ce bâtiment important, a-t-il ajouté. [...] Ce n’est pas simple de retrouver une nouvelle fonction très rapidement.»