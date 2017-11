Manifestations sous haute surveillance

Deux manifestations, l’une composée de groupes identitaires et l’autre de militants antifascistes, auront lieu au même moment, samedi à Québec. Les autorités de la Vieille Capitale se sont préparées pour faire face à d’éventuels affrontements.

Les groupes identitaires La Meute et Storm Alliance se rassembleront pour protester sur la colline Parlementaire, à midi samedi, contre le Forum sur la diversité et le projet de loi sur la neutralité religieuse du gouvernement Couillard. Des militants antiracistes et antifascistes manifesteront également dans le même secteur contre «le racisme et l’exclusion».

Plus d’un millier de manifestants sont attendus.

Des clôtures ont été installées par les autorités près de la fontaine de Tourny afin de pouvoir séparer les groupes et empêcher les affrontements.

«On est prêts, on a nos effectifs. La planification se déroule depuis quand même plusieurs semaines», a affirmé vendredi André Turcotte, inspecteur au Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Tout a été mis en place pour éviter des débordements similaires à ceux de la manifestation du 20 août dernier, où des contre-manifestants antiracistes et antifascistes s'étaient invités. La présence de casseurs avait donné lieu à du vandalisme et de la violence. Les manifestants de la Meute s'étaient réfugiés dans un stationnement pendant plusieurs heures.