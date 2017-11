Ouverture du conseil général de la CAQ

La Coalition avenir Québec tient samedi et dimanche son conseil général du côté de l’hôtel Delta à Sherbrooke.

La formation politique, qui a le vent dans les voiles dans les intentions de vote au Québec, ne cache pas son intérêt pour l'Estrie.

Elle souhaite faire des gains dans cette région lors des prochaines élections.

Le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, a rencontré les médias samedi matin avant de rencontrer ses troupes où il a notamment été question des attaques du Parti libéral à son endroit.

Couillard «en mode panique»

Philippe Couillard est en «mode panique» devant la montée de la Coalition avenir Québec dans les sondages, estime le député de La Peltrie, Éric Caire.



À l’ouverture du congrès du Parti libéral du Québec vendredi soir, le premier ministre a décoché toutes ses flèches en direction du chef de la CAQ, François Legault. Philippe Couillard a notamment qualifié l’équipe caquiste d'«amateurs».



«Ça nous dit que le premier ministre confirme que l’adversaire du Parti libéral, c’est la Coalition avenir Québec, affirme Éric Caire. Ça, c’est à peu près le seul point sur lequel on est d’accord avec lui.»



«La prochaine élection va se jouer – si la tendance se maintient, comme on dit – entre le Parti libéral et la Coalition avenir Québec», a-t-il ajouté.



Le Parti québécois, lui, «se cherche», estime Éric Caire. «De toutes évidences, Jean-François Lisée est quelqu’un d’extrêmement difficile à suivre. Et, de toutes évidences, les Québécois ont de la difficulté à le suivre», dit-il.