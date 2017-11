Trump en voie de passer trois fois plus de temps qu’Obama sur les terrains de golf

Le président américain Donald Trump est en train de battre ses prédécesseurs à plates coutures en termes de temps passé à jouer au golf.

Selon le réseau CNN, M. Trump aurait passé pratiquement sur les terrains de golf trois fois plus de temps que Barack Obama au cours de sa première année en poste et plus de temps qu’en a passé le président George W. Bush lors de ses huit années au pouvoir.

Donald Trump a passé la journée de samedi à son club de golf de West Palm Beach, réalisant ainsi sa 81e journée dans un de ses clubs de golf depuis qu’il est président. Samedi était d’ailleurs sa quatrième journée d’affilée sur un terrain de golf.

CNN souligne toutefois qu’il n’est pas certain, toutefois, si M. Trump joue au golf chaque fois qu’il se rend dans un club de golf et qu’on ignore combien de parties il joue lorsqu’il pratique cette activité.

En comparaison, selon des chiffres compilés par Mark Knoller, le correspondant de CBS News à la Maison-Blanche, cité par CNN, Barack Obama a joué 333 parties de golf durant ses huit années à la présidence et, à ce moment-ci de son mandat, il en avait joué 26.

Mark Knoller a indiqué à CNN que M. Bush a, de son côté, joué seulement 24 parties de golf alors qu’il était président. Il avait arrêté de jouer après le 13 octobre 2003 après avoir été critique parce qu’il jouait au golf alors que le pays était en guerre. À ce moment-ci de sa présidence, George W. Bush avait joué au golf à sept reprises, selon CNN.