Un ado suspecté d’avoir tué sa grand-mère arrêté aux douanes

Un adolescent floridien qui est suspecté d’avoir tué sa grand-mère a été épinglé à la frontière alors qu’il tentait de fuir au Canada en passant par les douanes de Buffalo, dans l’État de New York.

Armé et dangereux, le jeune de 15 ans avait volé un véhicule et était recherché à titre de «personne d’intérêt» relativement au meurtre de sa grand-mère, une femme de 53 ans dont la dépouille a été retrouvée plus tôt cette semaine dans la ville de Neptune Beach, en banlieue de Jacksonville. Elle était portée disparue, tout comme son petit-fils aujourd’hui derrière les barreaux.

L’ado est détenu aux douanes américaines, a précisé le bureau du shérif de Jacksonville, qui le recherchait activement.

«Un grand merci à tous pour avoir partagé et nous avoir permis d’arrêter rapidement Logan Mott. Tous les conseils et la participation des citoyens sont vraiment appréciés», ont écrit les autorités sur Facebook.