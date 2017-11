Il affirme avoir été arrêté de façon «abusive» et «outrancière»

Le peintre Luc Archambault affirme avoir été victime d’une arrestation «abusive» et «outrancière» lors des manifestations qui se sont déroulées samedi, près de la colline parlementaire, lui qui soutient n’être en lien relié à l’un ou l’autre des parties prenantes des protestations.

L’homme de 63 se rendait à la fontaine de Tourny, devant l’Assemblée nationale, «pour tenir la Vigile du samedi pour la démocratie», un événement hebdomadaire qu’il a initié il y a de cela sept ans. «C’était la 35eédition ce samedi», précise-t-il.

Cette vigile n’a cependant jamais eu lieu.

«J’ai stationné mon véhicule comme à l’habitude. Quelques minutes plus tard, je vois arriver un groupe de gens dans la rue. Des manifestants, mais qui circulaient normalement. J’ai continué mes affaires», raconte-t-il, disant «avoir entendu parler» des manifestations devant se tenir samedi en journée.

«Au bout de trois minutes, j’ai vu débarquer, du côté de la Grande-Allée, les antiémeutes qui se sont mis à renverser les manifestants paisibles qui étaient là. Je ne savais pas quoi faire. Ils ont arrêté Gisèle, une femme de 65 ans qui est avec nous. Ils lui ont mis les menottes dans le dos et l’ont jeté par terre, dans la gadoue», relate M. Archambault, qui a lui aussi été arrêté quelques minutes plus tard.

Appréhendé en début d’après-midi, il ne retrouvera sa liberté qu’en milieu de soirée. L’artiste garde un souvenir pénible de son passage au poste.

«J’ai été mis en cellule. Ç’a pris une bonne heure et demie au froid. Ils laissaient les fenêtres ouvertes dans le corridor, malgré le fait qu’on leur demandait des couvertures», affirme-t-il.

«Je suis arrivé et il n’y avait aucun barrage, aucune voiture de police. Je n’avais aucune indication que c’était un endroit prohibé ou quoi que ce soit», se plaint le sexagénaire.

«Tolérance zéro»

Luc Archambault dénonce les arrestations «abusives» et «outrancières» opérées par les policiers. Il raconte avoir été témoin d’au moins trois arrestations du genre.

«Il faut que ce soit civilisé et qu’il y ait un certain discernement qui se fasse», plaide-t-il. «On a été arrêté pour attroupement illégal au criminel. Ils m’ont même lu quelque chose comme quoi j’étais masqué.»

Luc Archambault dit maintenant considéré sérieusement porter plainte à l’endroit du Service de police de la Ville de Québec.

«Je lisais Le Journal de Québec et je voyais que ce serait tolérance zéro pour la casse. Mais ça, ça vient avec tolérance zéro pour l’abus et la brutalité», croit-il.

En plein cœur du tumulte

Si la fontaine de Tourny est le lieu de prédilection de M. Archambault pour se rassembler pacifiquement depuis des années, elle aura été au plein cœur d’un face-à-face tumultueux entre les policiers et les manifestants antifascistes.

Ces derniers se sont réunis en fin d’avant-midi à l’occasion d’un rassemblement devant le Parlement.

«On se rassemble pour avoir une voix claire à Québec, une voix antiraciste. On ne veut pas que des gens comme La Meute et Storm Alliance se promènent dans les rues de Québec sans aucune impunité, sans qu’il y aille des gens qui s’opposent clairement à ce genre de discours là», a déclaré le porte-parole du rassemblement CO25, Simon Pouliot.

Le rassemblement a laissé place à une contre-manifestation quelques instants plus tard, en opposition à celle amorcée par les groupes identitaires La Meute et Storm Alliance.

Les policiers antiémeutes ont dû refouler les contre-manifestants jusqu’à l’autre côté de la fontaine de Tourny, non pas sans heurt. C’est à ce moment que la tension a monté d’un cran, alors que des échanges physiques ont eu lieu sur la ligne de front et que des policiers ont dû recourir au gaz lacrymogène.

«J’étais derrière une banderole et je retenais mes camarades pour ne pas qu’ils se fassent pousser par la police. Ils nous ont poivré à plusieurs reprises», raconte un contre-manifestant, les yeux rougis par le gaz poivre.

Alors que la manifestation des groupes identitaires progressait vers la fontaine, les contre-manifestants se sont repliés à quelques centaines de mètres de là, sur les plaines d’Abraham. Une tactique afin de ne pas être pris en souricière par une escouade antiémeute de la Sûreté du Québec qui arrivait par-derrière, explique un contre-manifestant.

Les protestants antifascistes se sont finalement dispersés, pendant que la manifestation des groupes La Meute et Storm Alliance se poursuivait dans un calme relatif sur le boulevard René-Lévesque.

Martin Coiteux louange le travail des policiers

Le ministre de la Sécurité publique Martin Coiteux s’est dit satisfait du travail des policiers ayant eu à intervenir dans les manifestations qui se sont déroulées hier à Québec.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a procédé à plus d’une quarantaine d’arrestations près de la colline parlementaire.

«Les forces de l’ordre font le travail qu’elles doivent faire. Je pense que vous avez bien constaté une chose aujourd’hui: elles sont bien déployées, elles assurent la sécurité des personnes. Elles font un excellent travail et je les félicite», a déclaré le ministre, en marge du congrès du Parti libéral qui se tient au Centre des congrès de Québec, à quelques pas de l’endroit où ont eu lieu les manifestations.

«Répression adéquate»

Les manifestations opposaient, d’un côté, les groupes identitaires La Meute et Storm Alliance et, de l’autre, des contre-manifestants antifascistes et antiracistes.

«Tout groupe qui outrepasse son droit légitime de manifester et qui peut potentiellement commettre des gestes de violence, notamment, il doit y avoir une répression adéquate, mesurée. C’est ce qu’on [a vu hier]», a indiqué Martin Coiteux.

Le ministre ne s’est toutefois pas risqué à comparer la façon dont ont été encadrées les manifestations d’hier et celles du mois d’août, où plusieurs débordements avaient été observés.

— Avec la collaboration de Marc-André Gagnon