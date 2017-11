Il crie «FHRITP» à une journaliste et se fait arrêter

Les autorités de Hamilton ont arrêté un homme après que celui-ci ait crié une phrase irrespectueuse à une journaliste durant une entrevue qu’elle menait à l’extérieur de la station de la police, vendredi dernier.

La journaliste de la chaîne CHCH, Britt Dixon, aurait subi le même sort à deux autres reprises au cours de la même semaine, selon ce que rapporte le Hamilton Spectator.

Mme Dixon interviewait un policier quand le conducteur d’un camion qui passait près du lieu s’est écrié «f**k her right in the p***y», (traduction libre: baise-la dans la chatte).

La police de Hamilton a mis en état d’arrestation l’homme pour avoir troublé la paix. Selon les informations fournies, il serait originaire du Maryland, aux États-Unis, et serait âgé de 24 ans.

La journaliste affirme qu’elle n’entend pas déposer une plainte, mais les policiers qui ont été témoins de l’incident, eux, l’ont fait. Elle espère toutefois que ce nouvel incident enverra un message clair à ceux qui songeraient à émettre des absurdités vulgaires et irrespectueuses durant une entrevue.