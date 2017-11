Justin Trudeau visitera la Chine en décembre

Le premier ministre fédéral Justin Trudeau sera en Chine du 3 au 7 décembre prochain.

Il s’agit de son deuxième voyage en deux ans dans ce pays où il s’était rendu en septembre l’an dernier.

Durant ce voyage, il rencontrera notamment le président chinois Xi Jinping, ainsi que d’autres dirigeants gouvernementaux et des chefs d’entreprises. Le premier ministre compte promouvoir ses «objectifs de commerce progressiste et d’initiatives touristiques», puisque 2018 a été consacré comme l’année du tourisme Canada-Chine par ces deux États.

«Une relation plus étroite signifie aussi davantage d’occasions de dialoguer régulièrement et en toute franchise au sujet des droits de la personne, de la bonne gouvernance, de la liberté d’expression et de la primauté du droit», a précisé le chef libéral par communiqué, dimanche.

La Chine est le deuxième partenaire commercial le plus important du Canada, derrière les États-Unis. Les exportations canadiennes dans l’Empire du Milieu ont atteint presque 21 milliards $ en 2016, une croissance de 4 % par rapport à l’année précédente.