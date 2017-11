Le gaz naturel n’est «pas une énergie propre» selon Nature Québec

L’organisme Nature Québec a décidé de s’attaquer à ce qu’il appelle le «mythe du gaz naturel» souvent considéré à tort, selon lui, comme une énergie propre.

La direction de l’organisme a indiqué que lors de son assemblée générale annuelle en fin de semaine que ses membres et sympathisants ont fait de cette question un dossier central et lui ont demandé d’intervenir pour rétablir les faits.

«À coup de campagnes de relations publiques, le gaz naturel s’est subtilement glissé parmi les énergies que le Québec met de l’avant et subventionne pour réaliser sa transition énergétique, a expliqué Christian Simard, directeur général de Nature Québec, à l’issue de l’assemblée, samedi. Or, on réalise que tant au niveau du bilan GES que de ses impacts sur les milieux naturels, c’est un imposteur, ce n’est pas une énergie propre.»

M. Simard a ajouté que «sur le plan du climat, le gaz naturel n’est pas une avenue lorsque l’on prend en compte les importantes fuites de méthane provenant des puits». «Mais ce qu’on oublie de mentionner également, c’est que les projets gaziers présentent d’importants risques pour la sécurité humaine et celle des milieux naturels. C’est notamment le cas avec le projet de terminal de gaz naturel liquéfié au Saguenay qui pourrait augmenter considérablement le trafic maritime, nuisant au béluga du Saint-Laurent.»

Nature Québec dit qu’il s’appuiera sur l’expertise de ses commissions et comités scientifiques afin de rétablir les faits au cours des prochains mois et qu’il «se fera également critique des importantes sommes consacrées au développement de cette énergie par le gouvernement du Québec au détriment d’alternatives permettant réellement d’atteindre nos cibles de GES».

L’organisme a aussi l’intention de continuer de collaborer avec les groupes citoyens inquiets des avancées de l’industrie gazière et pétrolière en territoire québécois.