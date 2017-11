Les blagues de Charest sur l’UPAC ne passent pas

L’ex-premier ministre Jean Charest a manqué de respect envers les Québécois en se moquant de l’enquête de l’UPAC à son sujet, estime la CAQ.

«Ça ne me fait pas du tout rire et ça ne fait pas du tout rire les Québécois», a lancé porte-parole de la CAQ en matière de justice, Simon Jolin-Barrette, à l’entrée du Conseil général de la CAQ, qui se tient à Sherbrooke.

Dans son discours devant les militants réunis en congrès à Québec samedi soir, l’ancien premier ministre a usé d’un ton badin pour dénoncer les informations publiées dans les médias au sujet de l’enquête Mâchurer, sur un possible financement illégal du PLQ à l’époque où il était chef.

«Monsieur Charest, on sait qu’il est sous enquête, il devrait prendre ça très au sérieux», dit Simon Jolin-Barrette

«Les Québécois, ils ne veulent pas faire rire d’eux, et, ce que monsieur Charest a fait hier, en riant de l’UPAC, c’est un peu ça, a-t-il ajouté. C’est rire de gestes qui lui sont reprochés, qui sont sous enquête présentement, et on devrait respecter le travail des policiers, respecter des institutions. Les Québécois ont le droit de savoir ce qui s’est passé. Et nous, on donne notre confiance à l’UPAC pour mener à bien cette enquête-là.»