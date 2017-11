Les chauffeurs de taxi en colère

L'industrie du taxi vient de nommer un nouveau négociateur en chef. Son mandat sera de négocier avec le gouvernement afin de régler les problèmes qui suscitent la grogne des chauffeurs.

Et ils sont catégoriques. Selon ces derniers, l'industrie actuelle du taxi est tout simplement inéquitable.

Par exemple, tout chauffeur de taxi qui souhaite travailler sur l'île de Montréal doit se procurer un permis pour pouvoir fonctionner et offrir ses services ce territoire.

Cependant, si une journée, il souhaite travailler sur le territoire de la ville de Sherbrooke, ils doivent se procurer un nouveau permis qui va lui permettront de desservir ce territoire.

Ce qui n’est pas le cas pour les chauffeurs d'Uber qui peuvent tout simplement aller travailler dans les villes sans se procurer de nouveaux permis.

Cela fait partie des exemples que les chauffeurs de taxi citent comme étant une injustice parce que s'ils disent oui à un marché plus moderne, ils souhaitent qu'il soit équitable.

«L'industrie du taxi maintenant... il n'y a pas assez d'ouvrage... pour le taxi, surtout la nuit. La nuit, il y a beaucoup de voitures Uber», raconte un chauffeur.

«On travaille avec le système. Le système mène la 'game'. On n'a rien à dire. Tout ce qu'on ne peut pas changer, on accepte et on vit avec, c'est tout», lance un autre chauffeur.

Nouveau négociateur pour l’industrie

L'industrie du taxi a maintenant un nouveau négociateur. C’est maître Marc-Antoine Cloutier, qui a accepté ce rôle pour amener ce marché à un niveau plus juste.

Il compte notamment s'asseoir directement avec le ministère dans le but de discuter des droits des taxis.

«Le problème, c'est que le projet pilote qui a été mis en place ne l'est pas, lui, équitable, parce que ça a fait chuter la valeur des permis, parce que ça permet à Uber d'avoir un nombre de véhicules illimité, ce qu'eux n'ont pas», explique Me Marc-Antoine Cloutier.

«En plus, Uber a des prix moindres. Des compensations? Peut-être. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est: tout est sur la table. Il n’y a rien. Je dis au ministre des Transports: nous pouvons ensemble discuter de tout», ajoute le nouveau négociateur.

Rappelons que vendredi l'industrie du taxi a porté en appel la décision de la Cour supérieure concernant ce projet pilote pour les services d'Uber.