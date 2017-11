Les squelettes colorés de «Coco» prennent la tête du box-office

«Coco» ou les aventures d'un jeune musicien au Pays des Morts, dernier dessin animé des studios Pixar, a démarré en tête du box-office nord-américain raflant 49 millions de dollars de vendredi à dimanche, selon les chiffres provisoires de la société spécialisée Exhibitor Relations.

Ce film sorti pour le long week-end de l’Action de grâce américaine honore la tradition mexicaine de la fête des Morts ou «Dia de los muertos», qui remonte à l'époque préhispanique.

Dans l'étrange Pays des Morts où les personnages-squelettes arborent maquillage et tenues bariolées, Miguel, le nouveau héros de Pixar (Toy Story, Ratatouille, Vice Versa) va explorer son histoire familiale et sa passion pour la musique.

En deuxième position, l'alliance des superhéros formée dans «Justice League» par Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fischer) et Flash (Ezra Miller) a engrangé 40,7 millions de dollars de recettes et 171,5 millions en deux semaines, une contre-performance pour cette superproduction qui aurait coûté 250 millions de dollars selon des estimations de la presse.

La comédie sentimentale «Wonder», qui raconte la scolarisation d'un enfant atteint d'une malformation avec Julia Roberts, Owen Wilson et Jacob Tremblay, occupe elle la troisième place du classement avec 22,3 millions de dollars pour son second week-end.

«Thor: Ragnarok», estampillé Marvel, passe à la quatrième place. Mais ce troisième opus des aventures du dieu nordique de la foudre et du tonnerre, incarné par l'Australien Chris Hemsworth, continue un beau parcours avec 16,8 millions de dollars pour son quatrième week-end d'exploitation, et un total de 277,5 millions aux États-Unis et au Canada.

Sortie il y a trois semaines, la comédie de Noël «Very Bad Dads 2» est cinquième avec 13,25 millions de dollars pour un résultat cumulé de 72,7 millions.