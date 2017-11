L’industrie funéraire se réinvente

L'industrie funéraire est en pleine mutation et les salons funéraires sont forcés de revoir leurs services.

Une entreprise de Québec offre maintenant de disperser les cendres des défunts par voie aérienne.

La directrice des opérations funéraires d'Harmonia, Solange Pelland, mentionne que des vols sont réservés dans les prochains mois au-dessus du fleuve, du Parc national de la Jacques-Cartier et du parc marin du Saguenay pour répondre à une demande de plus en plus populaire.

«Les gens peuvent retourner dans des endroits évocateurs pour eux», souligne Mme Pelland.

Selon la loi sur les activités funéraires, on ne peut disperser les cendres à un endroit où elles pourraient constituer une nuisance ou d'une manière qui ne respecte pas la dignité d'une personne décédée.

Et les villes ont aussi leur réglementation.

À Québec, il ne semble pas y avoir de restriction, mais à Montréal, il est interdit de jeter, déposer ou laisser des cendres sur le sol du domaine public.

Préoccupations

Le directeur général de la Coopérative funéraire des Deux Rives, David Émond, soutient qu'il faut faire de l’éducation auprès de la population, s'assurer que le lieu de mémoire est accessible pour les familles afin qu'elles puissent s'y recueillir.

«Des entreprises américaines ont déjà proposé de disposer les cendres dans l'espace. Ça s'inscrit dans la mouvance des nouvelles tendances, mais est-ce que ce sera durable?» se questionne M. Émond.

La responsable chez Harmonia assure que les précautions sont prises pour respecter les règlements.

Le service comprend aussi un certificat de dispersion avec les données GPS pour retrouver facilement le lieu de sépulture.