L’usage du français au travail reste stable

Une nouvelle étude de l’Office québécois de la langue française (OQLF) révèle que l’usage du français au travail a légèrement progressé depuis la dernière enquête sur cette question menée en 2010.

Entre 2010 et 2016, la proportion des Québécois travaillant généralement ou exclusivement en français est passée de 65,5 % à 67,3 %.

La proportion d’anglophones utilisant principalement le français au travail a pour sa part augmenté, passant de 35,4 % à 43, 7 % entre 1997 et 2016. Du côté des allophones, cette proportion est passée de 57,7 % à 72 % au cours de la même période.

L’étude indique qu’en 2016 sur l’île de Montréal, ce sont plus de trois personnes sur quatre (soit 76 %) qui utilisent principalement le français en travail. Ce pourcentage s’élève à 93,4 % pour les travailleurs de la couronne de Montréal et à 95,9 % dans les autres régions du Québec.

Facteurs influençant le portrait linguistique

«Plusieurs phénomènes auraient pourtant pu contribuer à faire diminuer la proportion du temps de travail effectué en français au cours des deux dernières décennies», a souligné l’OQLF dans son étude publiée samedi.

Notamment la part du commerce international dans l’économie québécoise et les accords commerciaux internationaux qui se sont multipliés. Mais aussi la mondialisation des communications, la diffusion massive des nouvelles technologies de l'information, l'augmentation de l'immigration ou encore la proportion croissante des allophones.

Dans un communiqué, la ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, Marie Montpetit, a indiqué qu’il fallait «demeurer vigilants et continuer d'affirmer clairement le caractère français de la société québécoise».

«En plus d'appliquer résolument la Charte de la langue française, nous continuons donc à déployer, au quotidien et sur l'ensemble du territoire, des actions concrètes qui concourent à la francisation des entreprises, ainsi qu'à la promotion et à la valorisation de notre langue commune.»