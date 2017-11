Toujours pas de décision pour le futur de «House of Cards»

Plus de trois semaines après la suspension de l'acteur Kevin Spacey en raison d'allégations d'agression sexuelle, les employés de la populaire série House of Cards ne savent toujours pas ce qui va leur arriver.

Le 3 novembre, le géant de la diffusion en continu Netflix, qui présentait House of Cards sur sa plateforme, avait annoncé qu'il ne contribuerait plus à la série tant et aussi longtemps que Kevin Spacey demeurerait impliqué. Or, l'acteur y incarne Frank Underwood, le personnage principal de cette série traitant de politique américaine.

Dans un courriel envoyé aux employés travaillant sur la série et obtenu par CNN, la compagnie de production Media Right Capital a expliqué ne pas avoir décidé ce qu'elle va faire. Les employés demeureront dans les limbes pour encore deux semaines, mais continueront à être payés, a précisé l'entreprise.

Le scandale a éclaté en plein tournage de la sixième saison de la série, qui a depuis été interrompu. Selon des sources de CNN, des scénaristes travailleraient à la réécriture du scénario pour pouvoir faire perdurer la série sans la présence de son personnage principal.

L'acteur Anthony Rapp avait reproché à Kevin Spacey, dans une entrevue accordée à Buzzfeed, de lui avoir fait des avances sexuelles non désirées alors qu'il était âgé de 14 ans. Des employés de la série House of Cards ont depuis fait état d'allégations de harcèlement et d'agressions sexuelles visant l'acteur.