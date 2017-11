Un samaritain se donne des airs de père Noël et paye 62 factures

Le père Noël s'est trouvé un compétiteur dans la petite ville de Cherry Hill, au New Jersey, où un homme a payé les factures d'une soixantaine de clients d'un Toys "R" Us en plein Vendredi fou.

Selon la chaîne locale du réseau CBS, Charlie K. voulait acquitter les factures pour toutes les mises de côté non encore réglées, mais, comme le montant s’avérait assez substantiel, il a décidé de n’en payer que 62, pour une somme de 10 780 $ US.

En entrevue avec la chaîne télévisée, le bon samaritain a expliqué qu’alors qu’il allait magasiner avec son fils il a eu l'idée de réaliser une bonne action. «J'essaie d'amener de la joie aux gens et à la communauté qui a amené du bonheur et à moi et à ma famille. J'aime cette communauté et j'essaie de redonner», a-t-il confié.

Charlie K. a par ailleurs donné à un organisme de charité pour environ 2000 $ US de jouets choisis par les personnes qui étaient dans le magasin au moment de son passage.