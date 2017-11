10 choses que vous ne saviez peut-être pas sur Patrick Bourgeois

***Voyez ci-dessus une entrevue avec son ami Mario Pelchat, réagissant à son décès.***

Mine de rien, une légende vient de s’éteindre.

À en constater les réactions sur les réseaux sociaux et les hommages de personnalités, tout le monde connaissait — et appréciait — Patrick Bourgeois.

À LIRE ÉGALEMENT

Ludovick Bourgeois réagit à la mort de son père

«Il avait cette facilité à écrire de grandes chansons»

«Il passe le flambeau à son fils»

Le chanteur des BB Patrick Bourgeois est décédé

Malgré la maladie, Patrick Bourgeois continue la musique

Patrick Bourgeois atteint d'un cancer

Le chanteur des BB a été emporté par le cancer, dimanche. On a donc creusé le web pour ressortir des bijoux parfois oubliés de la carrière de l’artiste et de son groupe.

1. On lui doit une chanson encore plus culte que l’œuvre des BB... Le thème de l’émission de Rock Et Belles Oreilles? C’est une création de Patrick Bourgeois. Il l’a d’ailleurs réinterprété au 30e anniversaire de la troupe...

2. Il a tout de même été parodié par Rock Et Belles Oreilles. Comme quoi, les humoristes n’épargnaient personne. Pas même leurs amis!

3. ...ainsi qu’au Bye Bye 1990 Le punch: le groupe se joint aux imitateurs pendant la prestation.

4. Il a également participé à un épisode de La Petite Vie... Son rôle au sein de la série culte? «L’amant» de Thérèse (vers 20:18). Les fans de son méga hit Tu ne sauras jamais auront également une belle surprise en revisionnant cet épisode.

5. ... et a demandé aux Denis Drolet de faire un duo avec son groupe Et c’était pour la déchirante pièce Seul au combat en plus. C’était pour l’album Les BB — 25 ans, un album de duos livré en 2015.

6. Il a déjà été blond au nom du théâtre! Avant les BB, il y avait Les Beaux Blonds et le trio participait à la fameuse comédie musicale Vis ta vinaigrette. Vers 1:11, on peut voir Patrick à la guitare.

7. Patrick Bourgeois a même inspiré une chanson du duo électro Chromeo! En 2010, le groupe dévoilait une première chanson en français. Il confiait en entrevue qu’elle a été en partie inspirée par le leader des BB.

«Il faudrait la lui envoyer et dire que c'est un peu un hommage à lui, Il nous a déjà contactés, il voulait faire une nouvelle version de Pourquoi t'es dans la lune!»

8. Puis, un groupe électro a carrément repris une chanson des BB... La voici, d’ailleurs...

9. L'humoriste Réal Béland a également repris un classique des BB... et ça vieillit vraiment mal...

10. On a déjà consacré un documentaire aux BB Fais attention, les BB arrivent est un documentaire de 45 minutes sur le trio alors qu’il était à l’apogée de sa carrière. Mieux encore, il se cache dans un recoin de YouTube et on l’a retrouvé pour vous. Bon visionnement!