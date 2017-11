À 10 ans, elle cause un accident parce qu'elle voulait tuer des gens

Une jeune fille de 10 ans aurait volontairement provoqué un accident en emboutissant une camionnette dans une maison. Elle aurait ensuite dit aux policiers qu’elle voulait tuer des gens.

Les membres d’une petite famille de Louisville au Kentucky ont eu beaucoup de chance puisque personne n’a été blessé lorsque le véhicule a percuté la façade de la maison.

Joshua Pate venait tout juste d'arriver à la maison quand l'accident s'est produit vendredi après-midi. «Tout le monde était sous le choc, tout le monde est encore sous le choc», a-t-il dit.

C'est une fillette qui conduisait la camionnette. Ce qu'elle a dit aux policiers lui a donné froid dans le dos. «Il ne pouvait pas croire ce qu'elle venait de dire. Il disait "excuse-moi?" et elle disait "Je voulais tuer des gens" et il disait encore "Excuse-moi, qu'est-ce que tu viens de dire" et elle a répété "Je voulais tuer des gens"», ajoute le père de famille.

Cinq enfants se trouvaient dans la pièce au moment de l'accident et selon le père, ce sont les meubles qui leur ont sauvé la vie.

Avant d'emboutir la maison, la fillette aurait également provoqué un accident. Une mère se trouvait seule dans la voiture qui a été gravement endommagée. Heureusement, elle n'a pas été blessée.

«Quand j'ai entendu que c'était une fille de 10 ans, ma première réaction était de vouloir savoir si elle était correcte. Quand je l'ai vue sortir de la camionnette pour se rendre dans la voiture de police, j'ai su qu'elle était correcte», explique Kristina Bryan.

M. Pate et Mme Bryan ont l'intention de poursuivre la famille de la fillette. La police continue son enquête.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus