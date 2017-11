Couteaux à bord des avions: le PDG d’Air Canada refuse de commenter

Le président et chef de la direction d’Air Canada a refusé lundi de se prononcer sur la décision du gouvernement Trudeau de permettre la présence de couteaux dotés d’une lame de 6 cm ou moins à bord de vols nationaux et internationaux.

«Je suis pas là pour vous donner des entrevues », a répondu Calin Rovinescu lorsque pressé de questions par le «Journal de Montréal», en marge d’une conférence du président et chef de la direction de CAE, Marc Parent, devant le Cercle canadien de Montréal.

Le PDG de CAE, la plus importante entreprise de formation de pilotes et de personnel d’avion dans le monde, n’a été guère plus éloquent.

«Oh, je ne veux pas faire d’entrevues, il faut que je parte. Je ne sais même pas de quoi vous parlez, il faut que je m’en aille», a affirmé M. Parent.

Il s’est ensuite dirigé vers la foule, où il s’est pendant de nombreuses minutes entretenu avec les convives.

Plus tôt, il avait rappelé les éléments de la mission de CAE, dont «rendre les déplacements aériens plus sécuritaires».

La semaine dernière, les principaux syndicats représentants les agents de bord ont dénoncé la décision du ministre des Transports Marc Garneau concernant les couteaux.

Les agents de bord jugent que cela met en risque la sécurité du personnel et des passagers.

«Nous sommes d'avis que ce changement est trop général et qu’il expose nos membres ainsi que les voyageurs à un grand risque», a notamment écrit la division du transport aérien du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) à Marc Garneau.

Rappelons que le ministère des Transports a modifié la liste des articles interdits pour les passagers aériens la semaine dernière. La nouvelle liste, en vigueur dès lundi, permet les petites lames de couteau de six centimètres ou moins. Cette règle est valable au Canada et pour tous les vols internationaux, sauf ceux qui se rendent aux États-Unis. Les lames de rasoir et les couteaux rétractables sont toujours interdits à bord de tous les vols.