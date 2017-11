Des ambulances qui n'ont pas encore de pneus d'hiver

Des ambulanciers de la Montérégie s'inquiètent pour la sécurité puisque plusieurs ambulances roulent actuellement sans pneus d'hiver, malgré des routes glacées ou enneigées.

La compagnie Ambulances Demers compte 31 ambulances. Elle offre le service non seulement à Saint-Jean-sur-Richelieu, Farnham, Napierville, Hemmingford et Beloeil.

Dans le garage d'Ambulances Demers, le personnel s'affaire, mais le patron admet qu'au moins 30% de ses ambulances ne sont toujours pas équipées de pneus d'hiver.

«On n'est pas assujettis à cette règle-là, de un, tout d'abord. Et c'est pour ça qu'on fait des changements qui commencent dès la fin octobre. On commence déjà à faire des changements de pneus de façon graduelle sur nos véhicules. On ne peut pas tous les faire en même temps. Naturellement, on n'est pas en mesure de pouvoir définir à chacune des années quand la première neige va tomber», explique Sylvain Bernier, directeur des opérations.

Le syndicat des ambulanciers soutient qu'Ambulances Demers est un retardataire notoire dans ce domaine.

«La plupart des compagnies d'ambulances, à la fin octobre, début novembre, elles mettent les pneus d'hiver pour minimiser les risques d'accident suite aux intempéries», de dire Gaétan Dutil, président du syndicat des paramédics et du préhospitalier de la Montérégie.

Sans pneus d'hiver, la consigne aux chauffeurs est d'adapter leur conduite aux conditions routières ce qui implique, pour des véhicules d'urgence pour qui le temps presse, de rouler moins vite.