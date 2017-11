Des touristes menacés par le volcan à Bali

Des milliers de touristes, dont au moins 400 Canadiens, se retrouvent bloqués à Bali, en Indonésie, où l’éruption imminente d’un volcan paralyse le trafic aérien.

Le mont Agung, qui gronde depuis quelques jours, crache de spectaculaires colonnes de fumée grise.

L’aéroport international de l’île a dû fermer et, selon les autorités, environ 445 vols ont été annulés, affectant plus de 59 000 passagers.

Les services spécialisés ont relevé que «les couloirs aériens sont couverts de cendres».

«C’est dangereux pour les vols», ont indiqué les services de navigation aérienne indonésiens.

Canadiens

Du côté d’Affaires mondiales Canada, on décompte 403 Canadiens enregistrés auprès du service d’Inscription des Canadiens à l’étranger. L’inscription à ce service étant volontaire, ils pourraient être bien plus nombreux sur l’île.

Gabrielle Gauthier-Quesnel est à Amed, sur la côte ouest de l’île, depuis déjà deux mois. Or, cette petite ville reconnue pour ses sites de plongée est située à peine à une douzaine de kilomètres du mont Agung, qui est d’ailleurs bien visible d’Amed.

«Il y a un peu de cendres. On porte un masque parce que l’air est difficile à respirer», a raconté lundi la Montréalaise de 25 ans à TVA Nouvelles.

Les villes les plus proches du Mont Agung sont entièrement couvertes de cendres et des milliers de masques de protection ont été distribués aux habitants.

Coincé

«On est à 12 km du volcan, donc on n’est pas dans la zone de danger de 10 km qui a été décrétée par les autorités, mais tous les touristes sont déjà partis. La ville est fantôme», a-t-elle ajouté

Gaëtan Ricard, un autre Montréalais de 40 ans, doit prolonger ses vacances à Seminiyak, à 60 km du mont Agung.

«Mon vol de retour était prévu lundi, mais on m’a informé qu’aucun avion ne décollerait avant jeudi, au plus tôt, a-t-il expliqué au "Journal de Montréal". Je vais devoir débourser plus que prévu en logement et en nourriture, c’est certain.»

Et Gaëtan Ricard pourrait devoir patienter encore longtemps. «Les projections de fumée et de cendres d’un volcan peuvent durer des jours, des semaines ou même des mois sans qu’elles soient forcément suivies d’une éruption, a expliqué le professeur de géochimie à l’université McGill, Dan Baker. Cela varie énormément d’un volcan à l’autre et il est très difficile de faire des prévisions.»

La dernière éruption du volcan Agung date de 1963 et avait fait 1600 morts.

- Avec l'AFP et TVA Nouvelles