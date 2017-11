Facebook peut maintenant reconnaître sans aide les pensées suicidaires

Facebook a annoncé lundi avoir considérablement amélioré son outil de prévention du suicide grâce à l’intelligence artificielle.

La technologie est désormais capable de reconnaître par elle-même des actions associées aux pensées suicidaires afin d’offrir de l’aide à la personne avant qu’un proche effectue un signalement.

La compagnie avait annoncé un premier effort plus tôt cette année, mais jusqu’à maintenant, l’outil avait besoin du signalement d’un utilisateur ou d’un ami pour reconnaître un besoin d’aide. Facebook affirme maintenant être en mesure de reconnaître certains comportements afin de fournir des ressources en temps réel.

Par exemple, si la fonctionnalité reconnaît une diffusion en direct à risque de contenir des pensées ou des actions suicidaires, cette publication sera immédiatement relayée à une équipe d’experts qui pourront entrer en contact avec les autorités.

Un message d’aide est alors envoyé à l’utilisateur avec des liens vers des ressources (une ligne d’aide téléphonique, une liste de conseils ou encore une incitation à écrire ou parler à un ami).

La technologie est en mesure de reconnaître ces comportements en analysant certains signaux comme les commentaires des autres utilisateurs. Si l’outil reconnaît des phrases comme «est-ce que ça va?» ou «comment puis-je t’aider?», l’intelligence artificielle identifiera la vidéo comme à risque.

Facebook a par ailleurs aussi annoncé qu’elle bonifiait son équipe d’experts et qu’elle mettait à profit son intelligence artificielle afin d’identifier les signalements les plus urgents. Cet outil et ses dernières améliorations seront utilisés partout dans le monde, sauf en Europe.