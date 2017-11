Fermeture de 36 journaux au Canada anglais

Les deux plus grandes entreprises de presse du Canada, Torstar et Postmedia, ont annoncé lundi un échange de 41 journaux, dont 36 seront fermés, afin de mieux gérer le déclin de leurs revenus publicitaires.

Dans cette transaction n’impliquant pas un échange d’argent, Torstar met la main sur huit hebdomadaires et sept quotidiens locaux d’Ontario, ainsi que les journaux gratuits 24 Hours de Toronto et Vancouver qui appartenaient à Postmedia. Toutes ces publications seront fermées sauf le St. Catharines Standard, le Niagara Falls Review, le Welland Tribune et le Peterborough Examiner.

En échange, Postmedia a acquis 24 journaux de Torstar, dont le quotidien gratuit Metro d’Ottawa et de Winnipeg. Ils seront tous fermés sauf le Exeter Times-Advocate.

Ces échanges visent à créer des synergies et à réduire la concurrence puisque les deux groupes ont acquis des journaux qu’ils voulaient fermer dans des marchés où ils avaient déjà une publication. Par exemple, Torstar détient déjà les quotidiens gratuits Metro de Toronto et Vancouver. C’est pour cette raison que les 24 Hours publiés dans ces deux villes seront bientôt sacrifiés.

Le président de Postmedia, Paul Godfrey, a mentionné au Globe and Mail que cet échange était le fruit d’une «industrie profondément dérangée».

«Le modèle d’affaires n’est pas viable face au déclin des revenus publicitaires pour ces douzaines de journaux dans de plus petites communautés», a-t-il ajouté au quotidien torontois.

De son côté, Torstar estime que cette transaction devrait lui permettre d’augmenter ses bénéfices d’exploitation de 5 à 7 millions $ annuellement.