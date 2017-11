«Hillary Clinton aurait été une présidente très dangereuse» selon Susan Sarandon

Susan Sarandon a récemment révélé les raisons pour lesquelles elle n’a pas soutenu Hillary Clinton face à Donald Trump, qui est finalement sorti victorieux de la présidentielle américaine.

La vedette de «Thelma & Louise» a expliqué au journal britannique «The Guardian» qu'elle croyait que les États-Unis seraient « en guerre » si elle avait gagné.

Revenant sur une de ses déclarations dans laquelle elle avait affirmé qu'Hillary Clinton serait plus dangereuse que Donald Trump en tant que présidente, elle a expliqué : « Pas exactement, mais cette déclaration ne me dérange pas, je pensais qu'elle était très, très dangereuse. Nous serions encore en guerre (si elle était présidente). Tout n’irait pas beaucoup mieux. Regardez ce qu'il s'est passé sous Obama et que nous n'avons pas remarqué... Elle l'aurait fait comme Obama l'a fait, sournoisement. »

Susan Sarandon avait soutenu Hillary Clinton en 2001, mais a finalement choisi Bernie Sanders dans la course à la Maison-Blanche en 2016. Cependant, quand il a échoué à remporter les primaires démocrates, et qu’Hillary Clinton est devenue la candidate officielle du parti, l’actrice de 71 ans ne lui a pas exprimé son soutien.

Les partisans de la candidate étaient tellement consternés que l’actrice n’apporte pas son soutien à Hillary Clinton qu'ils l'ont bombardée de messages abusifs, à tel point qu’elle a dû changer de numéro de téléphone. « J'ai reçu de la part des partisans d’Hillary : "J'espère que tu te feras violer", des attaques misogynes, s’est-elle souvenue. Récemment, j'ai dit : "Je soutiens les Rêveurs (enfants venus illégalement aux États-Unis dont la citoyenneté américaine a été menacée par l’administration Trump)" et ça a déclenché une autre vague d’abus... de la gauche ! "Comment osez-vous !", "C’est vous qui êtes responsable de ça !" »