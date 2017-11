Intimidation: il faut intervenir plus efficacement, croit un expert

Si les campagnes de sensibilisation pour contrer l’intimidation dans les écoles connaissent une certaine efficacité, il est nécessaire d’intervenir plus efficacement en milieu scolaire auprès des victimes, des agresseurs et des parents, selon l’expert en éducation Égide Royer.

Le professeur croit qu’il est urgent d’appliquer un plan d’intervention qui va au-delà de cette première étape de sensibilisation.

«Tout le monde est contre l’intimidation, mais quand arrive la question d’intervenir lors de situations pour lesquelles la sensibilisation ne suffit pas, ça implique des personnes qui ont une expertise d’intervention et même en santé mentale, parce qu’on a des jeunes en souffrance», estime le chercheur associé à la Chaire de recherche sécurité et la violence en milieu éducatif de l’Université Laval.

Selon lui, une règle de 48 heures devrait être appliquée par les parents des jeunes victimes d’intimidation. «Comme parent, j’appelle la direction d’école quand je suis mis au courant de la situation. Dans les 48 heures, la direction doit me revenir pour m’informer de ce qui a été fait.

Si ça ne fonctionne pas, 48 heures plus tard on communique à nouveau avec la direction et on informe la commission scolaire. Si 48 heures plus tard, rien ne s’est passé, on dépose une plainte au protecteur de l’élève». Pour le professeur en éducation, il ne faut pas minimiser l’intimidation. Les écoles doivent mettre les ressources pour intervenir auprès des victimes et des agresseurs.

«Ce sont des situations où il y a mort d’homme, ce n’est pas banal. Il doit y avoir quelqu’un dans l’école qui a le souci de se préoccuper s’il y a un jeune en souffrance présentement à cause de l’intimidation», conclut-il.