«Je ne pouvais plus chanter»

La vedette canadienne de la country-pop Shania Twain sera en spectacle au Québec l'été prochain. Elle vient de lancer son premier album studio après 15 ans d'absence, une période où elle a traversé plusieurs épreuves sur le plan personnel.

Cindy Royer l'a rencontré.

Shania Twain a dominé la scène country pop dans les années 90 et vendu près de 100 millions d'albums. Généreuse et souriante, la chanteuse originaire de l'Ontario a rencontré les médias du Québec cette semaine.

À LIRE ÉGALEMENT:

Shania Twain au Québec en 2018

Shania Twain revient avec «Now»

Elle amorce un nouveau chapitre de sa vie avec «Now» un premier album studio en 15 ans dont elle signe tous les textes.

«L'album représente comment je suis arrivée à quelque chose de positif. Je parle beaucoup de comment trouver le courage, je reviens sur la confiance que j'ai perdue un peu pendant les quinze dernières années», dit-elle.

À 52 ans, la chanteuse est plus sûre d'elle-même que jamais.

«J'ai plus de stabilité et confiance en mes décisions. Je suis arrivée à un point de ma vie où je me dis que même si je fais des erreurs, ce n'est pas grave. Je veux bien me pousser jusqu'a ce que je sois inconfortable, mais je ne suis pas d'accord d'être poussée par les autres !», raconte-t-elle en riant.

Shania Twain parle très bien français, une langue qu'elle a apprise enfant, et qu'elle pratique couramment avec son fils et son mari d'origine suisse.

Elle a dû réapprendre à chanter

La chanteuse revient de loin, après une rupture douloureuse et un diagnostic de la maladie de Lyme qui lui a causé des dommages aux cordes vocales.

«Le moment où j'ai réalisé que ma voix était complètement différente, je n'avais pas de contrôle, pas de tonalité. Ça été un moment très triste, très dur», raconte la chanteuse, émue.

Elle a même cru qu'elle ne serait plus jamais capable de chanter. «J'ai continué d'écrire des chansons, j'ai dit à mon mari: peut-être que c'est le moment de donner mes chansons aux autres chanteurs pour les faire vivre. Je n'étais pas capable de chanter», se souvient-elle.

Heureusement, en consultant des professionnels, Shania Twain a pu recommencer à chanter.

«Le problème est toujours là, ça va rester toute ma vie, mais avec les thérapies et la physiothérapie pour ma voix ... j'ai retrouvé une façon de chanter», dit-elle.

«Man! I feel like a woman», célèbre ses 20 ans !

Cette ode à la féminité sur lequel tant de filles se sont époumonées célèbre ses 20 ans cette année.

«Beaucoup de chansons de cette période-là que j'ai écrite, c’était un risque! De nos jours, si quelqu'un sort une chanson comme ça, ce n'est pas un risque, elle ne se fera pas juger», explique la chanteuse.

Shania Twain sera en spectacle à Montréal le 26 juin prochain et au Centre Vidéotron de Québec le 28 juin prochain.

«C'est toujours une réunion pour moi d'aller chanter dans ces villes, c'est toujours sympa. J'ai l'air très... «bienvenue!» On dit bienvenue c'est ça?» dit-elle, hésitante, en s'excusant de sa maîtrise de la langue française.

«Et il me pardonne ma façon de parler français!» ajoute-t-elle en riant.

Gageons que ses fans seront plutôt charmés par son accent et comblés.