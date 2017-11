«La Joute»: D’anciens apparatchiks péquistes vont voter pour la CAQ

Alors que la Coalition avenir Québec (CAQ) est de plus en plus l’ennemi à abattre à environ 300 jours des prochaines élections, Bernard Drainville a fait une révélation-choc à l’émission «La Joute», à LCN.

Pour ajouter à son élan, le parti de François Legault pourrait compter sur l’appui d’influents péquistes, a appris le commentateur politique, qui a rencontré récemment un ancien ministre du Parti québécois. Ce dernier lui a raconté avoir participé à une réunion en compagnie d’une «gang d’anciens».

Pendant la soirée, a relaté ce vétéran de la politique à Bernard Drainville, lui-même un ancien ministre du PQ, les difficultés que traverse le parti de Jean-François Lisée ont été largement commentées. De même que la nécessité de mettre de côté l’option souverainiste.

Puis est survenue la grande révélation: «Après un deuxième tour de table, plus de la moitié de ces anciens apparatchiks péquistes, des anciens chefs de cabinet, conseillers politiques et autres ont admis à la fin de la soirée qu’ils allaient voter CAQ aux prochaines élections.»

Congrès à Sherbrooke

Présente au congrès de la CAQ cette fin de semaine à Sherbrooke, la recrue de «La Joute» Caroline St-Hilaire a été impressionnée par la qualité de l’organisation du parti. Elle y a rencontré plusieurs personnes en quête d’une nouvelle voie politique.

«Ils [la CAQ] portent vraiment leur nom de Coalition, il y a vraiment beaucoup de monde de partout, beaucoup de curieux et de curieuses. Ils sont vraiment dans le "mood" on est le prochain gouvernement»

Le discours «à l’américaine» du chef caquiste a aussi capté son attention. «Pas de lutrin, François Legault en plein milieu avec des jeunes derrière. Pas de cravate, décontracté. Semble-t-il qu’il a travaillé très fort ce discours-là. Même si ça fait longtemps qu’il fait de la politique, il essaie de montrer une image moderne, un nouveau ton.»

Ce qui n’empêche pas l’ancienne mairesse de Longueuil de faire le constat suivant: «Je pense que la population du Québec ne comprend rien et n’est pas intéressée par aucun de ces trois partis-là pour l’instant. C’est toute la même saveur.»

À mesure que la CAQ augmente ses chances de former le prochain gouvernement, elle doit également ratisser de plus en plus large, estime le jouteur Luc Lavoie. «Quand tu t’apprêtes à prendre le pouvoir, il faut que ta coalition s’élargisse. Et là, on voit ce phénomène-là se passer.»

Voyez l’extrait de l’émission «La Joute» dans la vidéo en haut de ce texte