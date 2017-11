Alors que le volcan Agung continue de projeter d'impressionnantes colonnes de fumée à des kilomètres d'altitude, à Bali, TVANouvelles.ca s'est entretenu avec une Québécoise sur place qui est actuellement à la frontière de la zone évacuée.

Gabrielle Gauthier-Quesnel est à Amed, sur la côte ouest de l'île, depuis déjà deux mois. Or, cette petite ville reconnue pour ses sites de plongée est située à peine à une douzaine de kilomètres du mont Agung, qui est d'ailleurs bien visible d'Amed.

«Tous les locaux sont encore ici. On est à 12 kilomètres du volcan, donc on n'est pas dans la zone de danger de dix kilomètres qui a été décrétée par les autorités, mais tous les touristes sont déjà partis. La ville est fantôme», a raconté, lundi soir, la Montréalaise de 25 ans qui nous a contactés via la page Facebook TVA Nouvelles.

«Il y a un peu de cendres. À date, on est chanceux avec le vent. On porte un masque parce que l'air est difficile à respirer. Je le sens dans ma gorge», ajoute celle qui est enseignante de yoga et de plongée en apnée.

Pour l'instant, les autorités demandent justement aux gens sur place de porter un masque, des vêtements longs et de toujours avoir de l'eau avec eux.

Gracieuseté de Gabrielle Gauthier-Quesnel

«Ils demandent de faire des réserves d'eau au cas où on devrait rester enfermés pendant plusieurs jours en raison des cendres», explique Gabrielle Gauthier-Quesnel.

La jeune femme qui doit rester à Bali pour encore trois semaines prévoit évacuer Amed mardi par l'une des deux routes possibles pour se rendre à Uluwatu, dans le sud de l'île, à plusieurs dizaines de kilomètres du volcan Agung.

«C'est vraiment difficile d'avoir de l'information. La seule chose qu'on sait, c'est le niveau d'alerte. On n'a pas vraiment d'aide non plus», affirme-t-elle.

Jusqu'à maintenant, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont été forcées d'évacuer la zone de danger alors que le niveau d'alerte a été levé à son maximum.