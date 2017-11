Le maire de Lévis exige la fin de la «mascarade» contre la Davie

Le gouvernement fédéral a commis une «injustice» envers la Davie en 2011 et doit la corriger, ont clamé en chœur le maire de Lévis et des acteurs majeurs de la région.

«La mascarade, c'est assez. Il va falloir que le gouvernement fédéral prenne ses responsabilités. Parce que ces erreurs ont été commises, il y a 1200 travailleurs qui vont perdre leur job», a lancé le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, en conférence de presse, lundi, en présence de la ministre provinciale responsable de la Chaudière-Appalaches, Dominique Vien, du grand patron de Davie, Alex Vicefield, et du vice-président de la Chambre de commerce de Lévis, Stéphane Thériault.

Aide financière

Gilles Lehouillier a relevé une «injustice» claire en défaveur de Lévis. «Cette injustice a été commise dans le cadre de la Stratégie nationale d'approvisionnement en matière de construction navale.» À cette époque, rappelle-t-il, les chantiers canadiens Irving et Seaspan avaient promis qu'aucune aide du gouvernement fédéral n'était nécessaire pour procéder à la mise à jour de leurs infrastructures.

«Ce qui est arrivé, c'est que le Seaspan à Vancouver a eu 88 millions $ pour la réfection de ses équipements», a pesté le maire. «Les autres chantiers ont reçu des aides financières.»

«On demande non pas d'enlever des contrats aux autres chantiers, mais de donner des contrats intérimaires urgents à la Davie», a-t-il martelé, blâmant les fonctionnaires «anti-Davie» à Ottawa, et incitant le fédéral à les «brasser» et à réaliser que les décisions doivent venir des élus et non des fonctionnaires.

Davie prend les risques

Davie, dit-il, a répondu positivement à tous les autres critères de solvabilité de capacité à réaliser les travaux. «Davie a pris tous les risques financiers.»

Davie a livré dans les coûts et dans les délais le navire «Astérix» et le chantier lévisien doit se voir confier les travaux sur le second navire ravitailleur «Obélix». «C'est quoi leur problème à Ottawa? Quel risque ils prendraient?»

Selon lui, le gouvernement fédéral, avec son «ballet artistique» et ses deux ministres responsables du dossier qui sont de la Colombie-Britannique, «cède au lobbyisme malsain qui a cours à Ottawa».

«On est à tes côtés», a exprimé au maire Dominique Vien. «On n'est pas de bonne humeur. Le premier ministre est hautement préoccupé par l'enlignement que vit le chantier Davie en raison de décisions qui ne sont pas les siennes. Nous demandons au gouvernement fédéral, c'est d'être préoccupé comme nous le sommes.» Mme Vien exige que la Davie ait sa part de contrats et que le gouvernement fédéral précise sa position.

Expertise

«On ne peut tout simplement pas laisser s'éteindre l'expertise qui a été développée au cours des dernières années à Lévis», a fait valoir Stéphane Thériault. «On est en mode urgence. On ne peut pas perdre le momentum. On a un personnel engagé, dévoué et fier.»

Le propriétaire de la Davie, M. Vicefield, a pour sa part affirmé qu'il était «ridicule» que quelque 800 emplois soient perdus au profit de l'Espagne et du Chili, et ce en raison d'un «cafouillage bureaucratique».