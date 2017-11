Le maire Labeaume emballé par un lien rapide Québec-Montréal

***Voyez ci-dessus le reportage à ce propos ci-dessous***

L'idée d'un lien rapide entre Montréal et Québec lancée en fin de semaine par le premier ministre Philippe Couillard séduit les politiciens de la capitale.

À LIRE ÉGALEMENT:

Couillard ramène l’idée d’un lien rapide entre Québec et Montréal

En discours de clôture du congrès des membres de son parti dimanche, M. Couillard a marqué sa volonté de doter le Québec d'«un projet phare», «une liaison moderne, durable, futuriste entre notre capitale nationale et notre métropole».

Des mots qui sonnent comme de la musique aux oreilles du maire de Québec, Régis Labeaume, qui réclame depuis des années une liaison terrestre rapide avec Montréal.

«Je suis d'accord. Si on était une société moderne dans ce pays-là, on aurait un TGV comme en Europe. Je le dis depuis 10 ans et je le pense encore», a-t-il exprimé lundi.

Selon lui, la mobilité, avec la protection des sources d'eau potable, est le dossier des prochaines décennies.

«C'est une bonne idée», dit M. Labeaume qui, encore la semaine dernière, discutait d'un éventuel projet de train à grande fréquence avec le PDG de Via Rail. «Québec serait extrêmement gagnante.»

«Une bonne amorce»

Du côté de Lévis, le maire Gilles Lehouillier accueille l'idée avec enthousiasme. «Nous, on trouve que c'est une bonne amorce. Il y a quelque chose d'intéressant. À partir du moment où on a une volonté d'améliorer le transport en commun, nous on a toujours signifié notre ouverture. S'il y a des améliorations de transport collectif entre Québec et Montréal, entre Québec et Lévis, on va toujours applaudir à ça parce que c'est essentiel dans nos communautés.»

La ministre libérale responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Dominique Vien, abonde dans le même sens. «Je trouve que c'est une excellente idée ce qui a été lancé par le premier ministre Couillard hier au congrès du Parti libéral du Québec. Évidemment, toute bonne idée mérite d'être étudiée dans une ère où il y a beaucoup de mouvance. Les gens se déplacent pour toutes sortes de considérations. Un lien rapide entre les deux grandes villes du Québec serait bienvenu.»

Embryonnaire

À la Coalition Avenir Québec, on croit qu'il faut se pencher sur la question, mais on souligne que les discussions n'en sont qu'à un stade préliminaire. «C'est pour 2026. On débute le processus de réflexion. On va voir», a pondéré le député des Chutes-de-la-Chaudière, Marc Picard.

«C'est très embryonnaire alors on va attendre de voir jusqu'où ça va pour la faisabilité, les couts reliés à tout ça, et on sera en mesure d'évaluer à ce moment-là», a ajouté son collègue François Paradis.

– Avec la collaboration de Nicolas Lachance