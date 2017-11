Le parti Union Montréal «corrompu à 90%»

Le financement du parti Union Montréal de l’ex-maire Gérard Tremblay aurait été «corrompu à 90%», ércit Jacques Duchesneau dans son rapport.

«Il y avait un système de «kickback», de ristournes. (...) Les firmes étaient classées A, B, C ou D. Les «A» étaient, bien sûr, celles qui étaient les plus grandes contributrices à la Ville, donc les plus susceptibles d’être choyées par des contrats», a raconté un ex-membre du personnel politique au municipal, à qui Duchesneau donne le nom de code «Fantôme».

L’ex-policier révèle aussi que «lors de la campagne d’Union Montréal de 2004 pour Saint-Laurent, un employé de la firme d’ingénierie Roche a été envoyé par l’ingénieure France Michaud (vice-présidente de Roche) pour prêter main-forte à la formation politique. (...) Payé par cette firme, il a été envoyé pour s’occuper des bénévoles et des communications. On peut donc parler de rémunération occulte».

L’Unité permanente anticorruption (UPAC) a arrêté il y a un mois ceux qu’elle considère comme les principaux acteurs de ce stratagème criminel. Gérald Tremblay n’est accusé de rien.