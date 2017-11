Légère amélioration pour la cote de crédit de Bombardier

La firme de notation canadienne DBRS voit d’un meilleur œil la cote de crédit de Bombardier dans la foulée de la transaction ayant fait passer le contrôle du programme de la C Series aux mains d'Airbus.

L'entreprise torontoise a maintenu la cote de crédit de l'avionneur à B, mais celle-ci est maintenant assortie d'une perspective stable, plutôt que négative.

Dans un communiqué, DBRS a expliqué que cette nouvelle cote s'explique par une certaine «stabilisation, bien que faible, du profil financier de l'entreprise». «Il est possible de s'attendre à d'autres améliorations modestes d'ici les 12 prochains mois», a précisé la firme.

DBRS note que la division ferroviaire de Bombardier, qui génère 70 % des revenus de l'entreprise montréalaise, pourrait générer une plus importante marge de profit au cours des années à venir. La firme croit aussi que le partenariat entre Bombardier et Airbus permettra d'accroître la visibilité des avions CS100 et CS300, et donc d'accroître la rentabilité du programme.

«DBRS anticipe que le profil de risque de l'entreprise ne changera pas au cours des 12 prochains, bien que d'autres améliorations au programme de transformation [de Bombardier] pourraient aider les choses», a résumé la firme. La firme indique toutefois que des coûts supérieurs à ce qu’anticipé ou des délais pour l'entrée en service du Global 7000, actuellement en phase de test, ou une marge de profit moindre que prévue pourrait mener à une dévaluation de la note de crédit de Bombardier.