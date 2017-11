Les voyageurs ne sont pas à l’aise avec la nouvelle réglementation

Des voyageurs à l’aéroport Montréal-Trudeau sont inquiets à l’idée qu’un individu puisse depuis ce lundi apporter une lame de moins de 6 cm dans la cabine d’un avion qui décolle du Canada.

«Est-ce qu’il va falloir apporter notre propre lame pour se protéger?» a lancé sans hésiter Daniel Saint-Jacques, un Québécois de Saint-Hubert qui partait en vacances au Mexique, lundi.

Les lames de 6 cm et moins sont acceptées à bord des vols intérieurs et internationaux, à l’exception des États-Unis où elles sont toujours interdites. Les rasoirs et les découpoirs sont toujours interdits.

Terrorisme

Selon M. Saint-Jacques, le nouveau règlement adopté par le ministre des Transports canadien, Marc Garneau, ne tient pas compte du contexte de terrorisme.

«Le gouvernement n’est pas assez protectionniste», croit sa femme, Micheline Dubé. Ils ne sont pas les seuls à être inquiets.

«J’aime mieux qu’il n’y en ait pas, estime un autre passager, Chris Warnock. Si j’ai besoin d’une lame quand j’atterris, je m’arrange pour m’en procurer une sur place.»