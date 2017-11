L'opposition présente son cabinet fantôme à la mairie de Montréal

Le chef de l’Opposition officielle à l’Hôtel de Ville de Montréal, Lionel Perez, a présenté lundi matin les 26 élus qui feront partie de son cabinet fantôme.

Des responsabilités comme le statut de la femme et la réconciliation autochtone ont été délaissées par le comité exécutif, a dénoncé M. Perez d’Équipe Denis Coderre.

C’est Marie-Josée Parent, conseillère de ville dans Verdun, qui a été nommée responsable de ces deux dossiers, en plus d’être leader parlementaire et porte-parole en matière de culture. L’ancienne conseillère Manon Gauthier était responsable des enjeux liés au statut de la femme sous l’administration de Denis Coderre.

L’électrification des transports, l’économie sociale et la politique de l’enfant sont aussi des responsabilités qui n’ont pas été attribuées aux 13 membres du comité exécutif de Valérie Plante.

« Ça démontre qu’à un certain niveau, il y a un manquement. Il n’est pas clair de savoir qui seront les porte-paroles sur ces enjeux qui sont très importants », a signalé Lionel Perez, qui s’est demandé s’il s’agissait d’une omission intentionnelle de Projet Montréal.

Le chef intérimaire d’Équipe Coderre a nommé 26 élus, sur une possibilité de 38, comme porte-paroles dans divers dossiers. Les rôles ont été confiés à 12 femmes et 14 hommes.

Le maire de Pierrefonds-Roxboro, Dimitrios Beis hérite des relations avec la communauté anglophone, un secteur aussi délaissé au comité exécutif, et des sports et loisirs.

La mairesse de Montréal-Nord Christine Black s’occupera de l’économie sociale. Le maire de Saint-Laurent Alan DeSousa sera responsable des finances, du transport collectif et de l’électrification des transports, et la mairesse de Rivières-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles Chantal Rouleau sera responsable des questions liées à l’eau, à l’environnement et aux changements climatiques.

Le petit-fils de Jacques Parizeau, Hadrien Parizeau, devient responsable de la mobilité et des relations gouvernementales pour l’opposition.

La sécurité publique reviendra au conseiller de ville dans Montréal-Nord Abdelhaq Sari, et la transparence et la Ville intelligente à Effie Giannou, conseillère de ville dans Ahuntsic-Cartierville.

La conseillère de ville dans Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension Mary Deros sera porte-parole en matière de diversité. L’habitation et la stratégie centre-ville ont été confiées à Karine Boivin-Roy, élue dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Francesco Miele, conseiller de ville dans Saint-Laurent, sera responsable de l’urbanisme et des grands parcs, en plus d’être le président du caucus et leader adjoint.

La conseillère de ville dans Ville-Marie Cathy Wong avait déjà été nommée présidente du conseil municipal par la mairesse Valérie Plante. Elle ne figure donc pas parmi les membres du cabinet fantôme de Lionel Perez.